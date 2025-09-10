OKX запускає осінні P2P-промоакції з призовим фондом 150 000 USDT

Криптовалютна біржа OKX анонсувала дві масштабні осінні промоакції для трейдерів, у межах яких буде роздано винагород на загальну суму 150 000 USDT. Пропозиція відкрита як для новачків, так і для вже зареєстрованих користувачів. Учасники зможуть отримати бонуси в USDT, XRP , PI, DOGE, TON, PENGU, SAHARA, а також торгові ваучери.

Промокампанія «Лише на P2P» — 100 000 USDT для нових трейдерів

Це чудова можливість ознайомитися з функціоналом P2P-торгівлі на OKX і отримати частину призового пулу у 100 000 USDT. Промоакція доступна лише для користувачів, які раніше не здійснювали депозити через P2P-платформу OKX. Кожен учасник може отримати до 12 обмінних ваучерів, які конвертуються у винагороди.

Як взяти участь:

Перейдіть на сторінку кампанії та натисніть «Приєднатися». Виконайте визначені торгові завдання на P2P-платформі. Отримайте ваучери та обміняйте їх на призи в USDT.

Промоакція діє до 31 жовтня 2025 року — не проґавте свій шанс!

Осіння кампанія «P2P-осінь на OKX» — ще 50 000 USDT у винагородах

Ця пропозиція розрахована на усіх користувачів, включаючи тих, хто вже взаємодіяв з платформою. У межах акції можна отримати частину від 50 000 USDT, виконавши спеціальні торгові завдання. Зверніть увагу: для нових P2P-користувачів буде враховуватись лише торговий обсяг, отриманий під час угод на спотовому ринку та/або деривативах. Винагороди нараховуватимуться в USDT (торгові бонуси), а також у популярних токенах — XRP, DOGE, PI, PENGU, SAHARA та TON.

Як долучитися:

Зареєструйтесь на сторінці акції, натиснувши «Приєднатися». Завершіть умови акції — торгуйте на споті або деривативах. Обміняйте отримані ваучери на свої винагороди.

Тривалість акції — до 4 грудня 2025 року.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.