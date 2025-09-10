Курс валют: євро в банках подешевшало на 13 копійок

У середу, 10 вересня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 1 копійку в купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,96−41,43 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,17−41,25, євро — 48,33−48,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,16−41,19 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,16−48,18 грн/євро.

