Минулої доби українські захисники ліквідували ще 990 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 091 000 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 вересня 2025, 8:01
Втрати ворога за 9 вересня: 990 російських окупантів, 3 танки та 347 БПЛА
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1091000 (+990) осіб
- танків — 11172 (+3) од
- бойових броньованих машин — 23262 (+1) од
- артилерійських систем — 32606 (+29) од
- РСЗВ — 1483 (+1) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 57851 (+347)
- крилаті ракети — 3691 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61290 (+83)
- спеціальна техніка — 3964 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі