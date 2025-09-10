Apple представила iPhone 17 та інші новинки

У вівторок, 9 вересня, Apple представила нове покоління своїх смартфонів — iPhone 17. До лінійки увійшли чотири моделі: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Крім того, компанія показала навушники AirPods Pro 3 та смартгодинники Apple Watch Series 11, SE 3 та Apple Watch Ultra 3.

iPhone 17

Базовий iPhone отримав чимало технічних оновлень, починаючи від кращого дисплея і закінчуючи камерами з більшими сенсорами.

Новий iPhone 17 оснащений більшим 6,3-дюймовим дисплеєм (проти 6,1-дюймового у попередника) з підтримкою ProMotion, що забезпечує частоту оновлення до 120 Гц. Екран став яскравішим — пікова яскравість сягає 3000 ніт.

Уперше для цієї лінійки з’явилася функція Always-On, яка дозволяє відображати екран блокування у затемненому режимі. Ще дисплей отримав тонші рамки та краще захисне скло Ceramic Shield 2, яке робить екран стійкішим до падінь та подряпин.

Пристрій працює на новому процесорі A19, що підвищує швидкодію CPU та GPU. Чип має 6 обчислювальних ядер: 2 продуктивних та 4 енергоефективних. Графічна підсистема має 5 ядер та підтримує трасування променів.

Apple заявляє про приріст продуктивності GPU на 20% у порівнянні з чипом A18, який використовувався у попереднику iPhone 16. Ще у чипі є 16-ядерний нейронний модуль для обробки завдань штучного інтелекту.

Батарея iPhone 17 забезпечує весь день роботи і на 8 годин більше відтворення відео у порівнянні з торішнім iPhone 16. Відтворення відео в iPhone 17 — до 30 годин. Зазначимо, що сховище тепер починається не зі 128 ГБ, як раніше, а з 256 ГБ.

Помітні зміни торкнулися і камери. Фронтальний модуль отримав новий квадратний 12-мегапіксельний сенсор, удвічі більший за попередній. У Apple запевняють, що він однаково якісно знімає незалежно від орієнтації.

Задня панель отримала систему камер Dual Fusion із сенсорами на 48 і 12 мегапікселів. Apple підкреслює: ці два модулі замінюють одразу чотири — основну, телефото з 2-кратним зумом, ультраширококутну та макро.

iPhone 17 пропонується у п’яти кольорах:

фіолетовий (Lavender),

блакитний (Mist Blue),

салатовий (Sage),

чорний (Black),

білий (White).

Ціни на iPhone 17 у США починаються з $799 за 256 ГБ. Торік iPhone 16 теж стартували з $799, проте сховище мало вдвоє менше — 128 ГБ.

Попередні замовлення можна буде оформити, починаючи з п’ятниці, 12 вересня, а постачання розпочнуться з 19 вересня.

iPhone 17 Air — найтонший смартфон Apple

iPhone Air став найтоншим смартфоном Apple — його товщина лише 5,6 мм. Пристрій отримав 6,5-дюймовий дисплей із підтримкою ProMotion (120 Гц), Always-On Display та піковою яскравістю до 3000 ніт.

Ceramic Shield 2 закриває смартфон з обох сторін, а з боків його захищає титанова рама.

Смартфон оснащений модемом C1X, що працює удвічі швидше та споживає на 30% менше енергії. Пристрій підтримує лише eSIM, що дозволило збільшити батарею та забезпечити роботу протягом цілого дня. Apple обіцяє до 27 годин відтворення відео.

iPhone Air оснащений новою системою камер Fusion, яка підтримує чотири фокусні відстані — 13, 26, 28 і 35 мм — та пропонує два режими зйомки: 1x і 2x. Спереду iPhone Air отримав 18-МП фронтальну камеру з Center Stage.

Apple iPhone Air буде доступний у чотирьох кольорах:

чорний (Space Black),

білий (Cloud White),

бежевий (Light Gold),

світло-блакитний (Sky Blue).

До прем'єри iPhone Air Apple підготувала аксесуари: чохол MagSafe і захисний бампер із полікарбонату, які можна поєднати з витонченим ремінцем на плече за $59.

iPhone 17 Pro

Лінійка iPhone 17 Pro отримала алюмінієвий корпус із Ceramic Shield з обох боків та найбільший акумулятор серед усіх моделей. За словами Apple, у iPhone 17 Pro Max його вистачить до 39 годин відтворення відео.

Найпомітніша зміна — так зване «плато камери» на задній панелі, яке тепер займає більшу частину корпусу, а не лише блок об'єктивів. До цього додається і новий яскравий колір — помаранчевий.

Камера iPhone 17 Pro зазнала серйозного апгрейду. Вперше всі три модулі оснащені 48 МП сенсорами. Телеоб'єктив став потужнішим — отримав сенсор на 56% більший і можливість 8-кратного оптичного зуму. Смартфон підтримує 1x, 2x, 4x і 8x телеоб'єктив, а цифровий зум сягає 40x для фото.

Селфі-камера теж оновилася: тепер це 18 МП модуль із Center Stage.

Для відео доступна підтримка Dolby Vision HDR, 4K120, ProRes Log, ACES, а також нові функції професійного знімання, включно з ProRes RAW і синхронізацією камер Genlock.

Як і нова модель Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max оснащені чіпом A19 Pro. Крім того, смартфони мають випарну камеру для ефективнішого охолодження.

Мінімальна вбудована пам'ять також 256 ГБ, але вперше в Pro Max доступно до 2 ТБ.

Обидві моделі — 6,3-дюймова Pro та 6,9-дюймова Pro Max — пропонуються у трьох кольорах:

сріблястому (Silver),

синьому (Deep Blue),

помаранчевому (Cosmic Orange).

Ціни на iPhone 17 Pro стартують від $1 099, а на iPhone 17 Pro Max — від $1199. Обидві моделі мають 256 ГБ пам’яті у базовій версії. Для iPhone 17 Pro це підвищення ціни на $100, але воно відповідає вартості 16 Pro з 256 ГБ. Pro Max у версії з 2 ТБ пам’яті коштуватиме $1 999.

AirPods Pro 3

Apple представила AirPods Pro 3, що стало першим значним оновленням флагманських навушників за останні три роки.

Під час презентації компанія продемонструвала нові можливості моделі:

Оновлений дизайн.

Покращене активне шумозаглушення, що працює вдвічі ефективніше, ніж у попереднього покоління.

Вбудований монітор серцевого ритму.

Функція «живого» перекладу на базі Apple Intelligence.

Поліпшене прилягання завдяки аналізу понад 10 тисяч 3D-сканів вух.

П'ять розмірів амбушур на вибір.

Захист від води за стандартом IP57, що дозволяє використовувати їх під час тренувань або дощу.

До 8 годин роботи без підзарядки, а в режимі слухового апарата — до 10 годин.

Як повідомляє Apple, AirPods Pro 3 забезпечують «найкраще у світі активне шумозаглушення (ANC) серед бездротових навушників-вкладишів» — вони пригнічують до двох разів більше шуму, ніж AirPods Pro попереднього покоління, і в чотири рази більше, ніж оригінальні AirPods Pro.

Це стало можливим завдяки потужним мікрофонам і передовій технології обробки звуку в поєднанні з новими пінопластовими амбушурами для пасивної шумоізоляції.

Ціна AirPods Pro 3 становить $249.

Apple Watch Series 11, SE 3 та Ultra 3

Apple презентувала нове покоління своїх смартгодинників: Apple Watch Series 11 та оновлену бюджетну версію Apple Watch SE 3, а також оновлену версію свого годинника для спортсменів та прихильників активного способу життя Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Series 11

Дизайн Apple Watch Series 11 багато в чому повторює попередню модель, але пристрій став на 10% тоншим і легшим за Series 9. Нова модель отримала підтримку 5G та міцніше скло. Разом з годинником вийде нова операційна система watchOS 26, що дозволить розпізнавати рухи зап’ястям для відхилення викликів та повідомлень, а також додасть нові циферблати, включно з ефектом «рідкого скла».

Окрім цього, Series 11 першими отримають функції моніторингу серйозних захворювань, зокрема гіпертонії. Годинник здатен працювати без підзарядки протягом доби. Apple Watch Series 11 буде доступний у корпусах з переробленого алюмінію та полірованого титану за стартовою ціною від $399.

Apple Watch SE 3

Оновлена версія Apple Watch SE 3 отримала швидший процесор S10, міцне фронтальне скло, постійно включений дисплей та вбудований 5G-модем. Пристрій також має датчик падіння, функцію «подвійного натискання», розпізнавання руху зап’ястям, виявлення апное уві сні та оцінку якості сну.

SE 3 будуть доступні в алюмінієвих корпусах кольору «північ» та «зоряне світло», а також у збільшеному 44-міліметровому корпусі. Заявлений час автономної роботи складає до 18 годин, а швидкість зарядки збільшена вдвічі.

Стартова ціна Apple Watch SE 3 з 40-міліметровим дисплеєм — $249.

Apple Watch Ultra 3

Нова модель Apple Watch Ultra 3 підтримує 5G та супутникове з'єднання, а також отримала збільшений екран LTPO3, який «розтягнутий» до країв, хоча розміри корпусу залишилися такими ж, як у попередника.

Як і в попередніх моделях, цей годинник орієнтований на тривалу автономність: до 42 годин у звичайному режимі та до 72 годин у режимі низького енергоспоживання. Також він отримав покращений GPS для точнішого відстеження тренувань.

Новий смартгодинник може надсилати сповіщення про ознаки гіпертонії та оцінювати якість сну.

Apple Watch Ultra 3 доступний у чорному та натуральному титановому кольорах за ціною від $799. Модель вже можна попередньо замовити в США, а офіційний реліз відбудеться 19 вересня.