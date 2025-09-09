Курс долара США пішов вверх під час міжбанківських торгів у вівторок 9 вересня. Водночас курс євро зріс лише на 5 копійок. Про це свідчать дані торгів.
9 вересня 2025, 17:35
Долар подорожчав на міжбанківських торгах у вівторок
|
Відкриття 9 вересня
|
Закриття 9 вересня
|
Зміни
|
41,03/41,07
|
41,16/41,19
|
13/12
|
48,28/48,31
|
48,33/48,35
|
5/4
Офіційний курс: долар 41,12 грн, євро по 48,29 грн.
Середній курс у банках: 40,95−41,42 грн/долар, 48,10−48,67 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,17−41,25, євро — 48,40−48,55 грн.
Джерело: Мінфін
