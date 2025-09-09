FinRetail 2025 — шлях до нових партнерств: спікери конференції і як долучитися

Майже через два тижні у Києві відбудеться профільна конференція FinRetail 2025: Перезавантаження, де фінанси та e-commerce зустрічаються з технологіями. Організатори підготували насичену програму, яка буде корисною для гостей та допоможе знайти відповіді на актуальні питання щодо роботи ринку.

Що готує FinRetail 2025?

Програма заходу традиційно складається з виступів експертів та дискусій між лідерами думок. У фокусі конференції — пошук дієвої моделі роботи з сучасним клієнтом, який став ще вибагливішим як до банків, так і до рітейлу.

Серед тем виступів цьогоріч:

«Нові фінанси: яким є конкурентне поле сьогодні». Спікер: Кирило Єжов , директор з розвитку бізнесу, Kantar Україна.

, директор з розвитку бізнесу, Kantar Україна. «Економіка прориву: що зробити державі та бізнесу». Спікер: Андрій Длігач , Голова Advanter Group, автор стратегій для 100+ retail і fintech компаній.

, Голова Advanter Group, автор стратегій для 100+ retail і fintech компаній. «FacePay в дії: як банк і рітейл разом змінюють клієнтський досвід». Спікер: Віталій Колісник, Fintech manager Аврора.

Також на конференції будуть дискусії — формат, в якому декілька спікерів висловлють свої думки на одну і ту ж саму тему за участі модератора. Наприклад, однією з тем дискусій стане «Цифрові платежі як драйвер зростання в ритейлі та e-commerce: інфраструктура, досвід, майбутнє». Модератором виступить Сергій Макаренко, Керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку. Учасниками дискусії будуть CBDO PSP PLATON Гела Слюсарчук, директор з інформаційних технологій «Укрнафти» Андрій Бобров, директор з електронної комерції COMFY Олександр Боєв, комерційний директор Portmone Андрій Кіктенко та Ігор Фомічов, заступник директора та керівник напряму інтернет-еквайрингу в EasyPay.

З повною програмою FinRetail 2025 та переліком усіх спікерів можна ознайомитися на сайті заходу.

Як потрапити на FinRetail 2025?

Івент пройде вже 16 вересня, а отже часу для того, щоб забезпечити собі участь в ньому залишається зовсім небагато. Конференція об'єднає представників НБУ, українських банків, страхових компаній, бізнесу. Для гостей захід стане майданчиком для пошуку нових партнерств та розширення контактів, адже вони зможуть в неформальній обстановці поспілкуватися зі спікерами наживо.

Щоб придбати квитки, потрібно заповнити форму за посиланням. Учасники також зможуть долучитися до розіграшу призів, фуршету та нетворкінгу, переглянути експо зони з FinTech та Ecom пропозиціями, а після завершення заходу отримають запис та презентації з FinRetail 2025.

Подбайте про участь у FinRetail 2025 вже зараз. Купуйте квитки, приходьте з друзями та колегами, щоб не втратити нагоду зрозуміти, як покращити роботу свого бізнесу в нових умовах та працювати з «цифровим» клієнтом.

Партнери, які рухають FinRetail вперед

Успіх конференції FinRetail — це результат спільної роботи та підтримки наших партнерів, які відіграють ключову роль у розвитку фінансового ринку України. Завдяки їхній допомозі ми створили унікальний майданчик для експертів з фінтеху, ритейлу, комерції та фінансів, де вони можуть обговорити найактуальніші виклики, зокрема, відновлення економіки, впровадження технологій ШІ та адаптацію до потреб сучасного клієнта.

Цьогоріч нашим партнером виступив провідний електронний платіжний сервіс iPay.ua, який надає зручні онлайн-рішення для широкого спектра платежів. Portmone також підтримав наш захід, підтверджуючи свій статус однієї з найбільших онлайн-систем для оплати в країні. Окремо дякуємо CreditPlus, який робить фінансові послуги доступнішими завдяки швидким онлайн-позикам. Нарешті, ми цінуємо співпрацю з ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» та ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які об'єдналися для створення віртуальної картки PlusCard. Ця картка з кредитною лінією до 50 000 грн надає користувачам зручний інструмент для фінансових операцій, демонструючи інноваційний підхід до банківських послуг.

Спільними зусиллями ми сприяємо сталому розвитку всього фінансового сектору.

