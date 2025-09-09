OPEN від OpenLedger розмістилися на Bitunix

Штучний інтелект (ШІ) став гарячою темою у світі технологій і криптовалют. Від торгових ботів на базі ШІ та ШІ-агентів до децентралізованих платформ даних — проекти, що поєднують ШІ та блокчейн, привертають величезну увагу.

Згідно з Coinmarketcap, загальна ринкова капіталізація сектора штучного інтелекту в криптовалюті на момент написання статті становила $32,1 млрд, що свідчить про популярність цього сектора.

Bitunix, найшвидше зростаюча в світі криптовалютна біржа, станом на 8 вересня розмістила безліч криптовалют на основі ШІ, серед яких була монета OpenLedger ($OPEN) — проект, мета якого — змінити те, як створюються, відстежуються і монетизуються моделі і дані ШІ.

Що таке монета OpenLedger ($OPEN)

OpenLedger — це блокчейн, розроблений спеціально для штучного інтелекту (ШІ). Проект орієнтований на монетизацію даних, моделей ШІ, додатків і агентів, забезпечуючи при цьому повну прозорість і перевірюваність в блокчейні.

Простіше кажучи, Open Ledger дозволяє власникам даних і розробникам:

Монетизувати свої набори даних і моделі ШІ;

Безпечне навчання та розгортання моделей ШІ;

Прозоре відстеження використання LLM і агентських моделей у блокчейні.

Цей підхід спрямований на вирішення проблеми даних вартістю $500 млрд, коли цінні набори даних залишаються розрізненими і незадіяними. Завдяки OpenLedger дані та моделі ШІ отримують вбудовану атрибуцію, перевірене походження та програмовані стимули, гарантуючи справедливу винагороду учасників.

Як працює OpenLedger?

OpenLedger використовує блокчейн для вирішення ключової проблеми в області нейромоделей. Блокчейн робить взаємодію між моделями і датасетами фіксованою в блокчейні, щоб кожен користувач бачив, як використовується його інформація. Завдяки такому підходу замість того, щоб розраховувати на великі корпорації, користувачі можуть самі контролювати свої дані.

Платформа працює і над підвищенням якості даних, використовуючи анотації, зворотний зв'язок і системи навчання. У сукупності ці функції допомагають перетворити ШІ із закритої чорної скриньки у відкриту, прозору і децентралізовану систему.

Яке бачення OpenLedger?

OpenLedger позиціонує себе як компанія Web3 AI, що створює так званий «суверенний блокчейн даних». Її мета — дати розробникам, підприємствам і приватним особам можливість навчати моделі ШІ з використанням перевірених, високоякісних даних, одночасно гарантуючи фінансову вигоду учасникам.

Місія проекту зрозуміла: забезпечити ліквідність даних і штучного інтелекту, зробивши процес прозорим, справедливим і децентралізованим.

Чому Bitunix розмістив монету OpenLedger ($OPEN)?

Bitunix відомий своєю оперативною підтримкою перспективних проектів, що поєднують інновації з практичною користю. Розміщуючи OpenLedger для торгів, Bitunix надає своїм користувачам ранній доступ до токена, що знаходиться в самому центрі революції штучного інтелекту і блокчейну.

Лістинг також відповідає меті Bitunix — надати своїй спільноті безпечні, прозорі та передові цифрові активи. У зв'язку з тим, що ШІ буде відігравати все більшу роль у криптоіндустрії, підтримка OpenLedger виводить Bitunix на передові позиції в цьому новому тренді.

Де і як купити монету OpenLedger ($OPEN)?

Монета OpenLedger ($OPEN) доступна для покупки на Спотовому і Ф'ючерсному ринках біржі Bitunix. Ось покрокове керівництво для початку роботи:

Завести акаунт

Відвідайте сайт Bitunix або завантажте додаток Bitunix. Зареєструйтеся, вказавши адресу електронної пошти та створивши надійний пароль.

Депозитні кошти

Після створення облікового запису перейдіть до розділу «Гаманець» на Bitunix і виберіть USDT (Tether). Поповнити можна в USDT з іншої біржі або з особистого криптогаманця. При поповненні ончейн Bitunix надає унікальну депозитну адресу. Після підтвердження транзакції в блокчейні баланс з'явиться в гаманці Bitunix.

Знайдіть монету $OPEN

Якщо у вас є кошти, перейдіть до розділу «Спотова торгівля». Введіть у рядку пошуку: «$OPEN» і виберіть торгову пару OPEN/USDT. Відкриється сторінка торгівлі з графіком цін і книгою ордерів.

Купіть монету $OPEN

Монету можна купити двома способами:

Ринковий ордер — Виконується негайно за поточною ринковою ціною, забезпечуючи швидкий і простий спосіб покупки.

Лімітний ордер — Виконується тільки тоді, коли ринок досягає обраної ціни, що забезпечує більший контроль над покупкою.

Введіть бажану кількість OPEN, уважно перевірте дані ордера і підтвердіть угоду. Після обробки ордера токени OPEN з'являться в гаманці Bitunix.