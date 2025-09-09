Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 14:50

OPEN від OpenLedger розмістилися на Bitunix

Штучний інтелект (ШІ) став гарячою темою у світі технологій і криптовалют. Від торгових ботів на базі ШІ та ШІ-агентів до децентралізованих платформ даних — проекти, що поєднують ШІ та блокчейн, привертають величезну увагу.

Штучний інтелект (ШІ) став гарячою темою у світі технологій і криптовалют.

Згідно з Coinmarketcap, загальна ринкова капіталізація сектора штучного інтелекту в криптовалюті на момент написання статті становила $32,1 млрд, що свідчить про популярність цього сектора.

Bitunix, найшвидше зростаюча в світі криптовалютна біржа, станом на 8 вересня розмістила безліч криптовалют на основі ШІ, серед яких була монета OpenLedger ($OPEN) — проект, мета якого — змінити те, як створюються, відстежуються і монетизуються моделі і дані ШІ.

Що таке монета OpenLedger ($OPEN)

OpenLedger — це блокчейн, розроблений спеціально для штучного інтелекту (ШІ). Проект орієнтований на монетизацію даних, моделей ШІ, додатків і агентів, забезпечуючи при цьому повну прозорість і перевірюваність в блокчейні.

Простіше кажучи, Open Ledger дозволяє власникам даних і розробникам:

  • Монетизувати свої набори даних і моделі ШІ;

  • Безпечне навчання та розгортання моделей ШІ;

  • Прозоре відстеження використання LLM і агентських моделей у блокчейні.

Цей підхід спрямований на вирішення проблеми даних вартістю $500 млрд, коли цінні набори даних залишаються розрізненими і незадіяними. Завдяки OpenLedger дані та моделі ШІ отримують вбудовану атрибуцію, перевірене походження та програмовані стимули, гарантуючи справедливу винагороду учасників.

Як працює OpenLedger?

OpenLedger використовує блокчейн для вирішення ключової проблеми в області нейромоделей. Блокчейн робить взаємодію між моделями і датасетами фіксованою в блокчейні, щоб кожен користувач бачив, як використовується його інформація. Завдяки такому підходу замість того, щоб розраховувати на великі корпорації, користувачі можуть самі контролювати свої дані.

Платформа працює і над підвищенням якості даних, використовуючи анотації, зворотний зв'язок і системи навчання. У сукупності ці функції допомагають перетворити ШІ із закритої чорної скриньки у відкриту, прозору і децентралізовану систему.

Яке бачення OpenLedger?

OpenLedger позиціонує себе як компанія Web3 AI, що створює так званий «суверенний блокчейн даних». Її мета — дати розробникам, підприємствам і приватним особам можливість навчати моделі ШІ з використанням перевірених, високоякісних даних, одночасно гарантуючи фінансову вигоду учасникам.

https://x.com/OpenledgerHQ/status/1965000922045857923

Місія проекту зрозуміла: забезпечити ліквідність даних і штучного інтелекту, зробивши процес прозорим, справедливим і децентралізованим.

Чому Bitunix розмістив монету OpenLedger ($OPEN)?

Bitunix відомий своєю оперативною підтримкою перспективних проектів, що поєднують інновації з практичною користю. Розміщуючи OpenLedger для торгів, Bitunix надає своїм користувачам ранній доступ до токена, що знаходиться в самому центрі революції штучного інтелекту і блокчейну.

Лістинг також відповідає меті Bitunix — надати своїй спільноті безпечні, прозорі та передові цифрові активи. У зв'язку з тим, що ШІ буде відігравати все більшу роль у криптоіндустрії, підтримка OpenLedger виводить Bitunix на передові позиції в цьому новому тренді.

Де і як купити монету OpenLedger ($OPEN)?

Монета OpenLedger ($OPEN) доступна для покупки на Спотовому і Ф'ючерсному ринках біржі Bitunix. Ось покрокове керівництво для початку роботи:

  1. Завести акаунт

Відвідайте сайт Bitunix або завантажте додаток Bitunix. Зареєструйтеся, вказавши адресу електронної пошти та створивши надійний пароль.

  1. Депозитні кошти

Після створення облікового запису перейдіть до розділу «Гаманець» на Bitunix і виберіть USDT (Tether). Поповнити можна в USDT з іншої біржі або з особистого криптогаманця. При поповненні ончейн Bitunix надає унікальну депозитну адресу. Після підтвердження транзакції в блокчейні баланс з'явиться в гаманці Bitunix.

  1. Знайдіть монету $OPEN

Якщо у вас є кошти, перейдіть до розділу «Спотова торгівля». Введіть у рядку пошуку: «$OPEN» і виберіть торгову пару OPEN/USDT. Відкриється сторінка торгівлі з графіком цін і книгою ордерів.

  1. Купіть монету $OPEN

Монету можна купити двома способами:

  • Ринковий ордер — Виконується негайно за поточною ринковою ціною, забезпечуючи швидкий і простий спосіб покупки.

  • Лімітний ордер — Виконується тільки тоді, коли ринок досягає обраної ціни, що забезпечує більший контроль над покупкою.

Введіть бажану кількість OPEN, уважно перевірте дані ордера і підтвердіть угоду. Після обробки ордера токени OPEN з'являться в гаманці Bitunix.

Джерело: Мінфін
