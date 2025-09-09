Курс валют: долар подешевшав, євро — подорожчало

У вівторок, 9 вересня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,48 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,74 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,13−41,23, євро — 48,35−48,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,03−41,07 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,28−48,31 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюти