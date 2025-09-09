Multi від Мінфін
9 вересня 2025, 9:32

Альткоїни, стейблкоїни та DeFi-лендинг: крипторинок у серпні та перспективи вересня

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, опублікував щомісячний огляд ринку криптовалют за серпень 2025 року.

Binance Research, аналітичний підрозділ криптовалютної біржі Binance, опублікував щомісячний огляд ринку криптовалют за серпень 2025 року.

Загальна капіталізація ринку скоротилася на 1,7%, що було зумовлено вищим за очікування індексом цін виробників (PPI) у США.
Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальна капіталізація ринку скоротилася на 1,7%, що було зумовлено вищим за очікування індексом цін виробників (PPI) у США. Домінування біткоїна знизилося до 57,3%, тоді як частка Ethereum зросла до 14,2% — інвестори фіксували прибутки в BTC і переходили в альткоїни, очікуючи на потенційне зниження ставки ФРС.

Корпоративні скарбниці у серпні утримували 4,44 млн ETH (3,67% від загальної пропозиції), підкреслюючи довгостроковий попит на цей актив.

Топ-10 монет за результатами серпня

Лідери зростання:

  • LINK (+35,9%) — США використали Chainlink як оракул для публікації даних ВВП ончейн; додатково партнерство з японською SBI Group прискорило токенізацію реальних активів через CCIP.
  • ETH (+18,6%) — рекордні інституційні інфлоу в ETF і корпоративні покупки, зокрема Bitmine придбала ETH на $8 млрд.
  • SOL (+15,5%) — драйвером стало зростання інтересу корпоративних скарбниць і апгрейд Alpenglow, що скоротив час фіналізації транзакцій.
  • ADA (+8,6%) — відновлення після перенесення SEC рішення щодо Grayscale’s Cardano ETF на жовтень.
  • BNB (+7,8%) — інтерес корпоративних алокаторів та розширення екосистеми.
  • TRX (+4,5%) — позитивний ефект від скорочення комісій на 60% за результатами голосування спільноти.
  • HYPE (+0,7%) — рекордний дохід і байбеки токенів підтримали новий історичний максимум.

Найслабші результати:

  • DOGE (+0,1%) — зростання було стриманим; на ринок тиснув переказ 900 млн DOGE великим холдером у гаманці Binance.
  • BTC (-8,0%) — падіння через фіксацію прибутків і ротацію в альткоїни, зокрема Ethereum.
  • XRP (-8,7%) — просідання на тлі звинувачень в інсайдерській торгівлі та короткого тиску.

Ключові події серпня

Стейблкоїн USDe зріс на 43,5%, досягнувши $12,2 млрд пропозиції (4% ринку). Він став найшвидшим активом, що перетнув позначку $10 млрд — за 536 днів (для порівняння: USDC — 903 дні, USDT — понад 2000).

DeFi-лендинг продемонстрував вибухове зростання: TVL у 2025 році збільшився на приблизно 72%. Лідером лишається Aave (54% ринку), а Maple та Euler розширилися до $3 млрд кожна.

Бум токен-байбеків: лише за серпень платформи на кшталт Hyperliquid і Pump.fun викупили токенів на $166 млн, посилюючи впевненість у власних екосистемах.

Перспективи ринку

Вересень традиційно може виявитися слабким для криптовалют через сезонність і фіксацію прибутків. Водночас:

  • Інституційний інтерес до Ethereum та DeFi-лендингу продовжує зростати.
  • USDe та інші прибуткові стейблкоїни формують нову нішу на ринку.
  • Тренд на токен-байбеки може стати постійним інструментом підтримки ціни, але його стійкість залежить від фінансових результатів платформ.

Серпень підтвердив перехід від біткоїна до альткоїнів, зокрема ETH та LINK, тоді як стейблкоїни й DeFi стають ключовими драйверами ринку. Наступний місяць покаже, чи зможе криптоекосистема зберегти імпульс попри сезонну волатильність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі

