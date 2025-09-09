Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 090 010 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 вересня 2025, 8:02
Втрати ворога за 8 вересня: 950 російських окупантів, 1 танк та 226 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1090010 (+950) осіб
- танків — 11169 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23261 (+3) од
- артилерійських систем — 32577 (+32) од
- РСЗВ — 1482 (+1) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 57504 (+226)
- крилаті ракети — 3691 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61207 (+72)
- спеціальна техніка — 3963 (+2)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі