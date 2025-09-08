Розрахуватися біткоїнами за каву чи оплатити послугу стейблкоїнами у 2025 році — це вже не екзотика. Україна стабільно входить до світового топ‑10 за рівнем адаптації криптовалют (6‑те місце у глобальному індексі Chainalysis за 2024 рік), а регіональний звіт тієї ж аналітичної компанії оцінює суму криптовалютних надходжень до України у понад $100 млрд за рік. Це пояснює, чому бізнес дедалі частіше підключає криптоплатежі, а клієнти очікують простого сценарію здійснення покупки: «відсканувати — підтвердити — отримати».

Платити криптою — це зручно

Для власника гаманця або біржового додатка прямий розрахунок знімає зайві кроки: не потрібно спершу продавати активи, виводити гривню на картку і лише потім платити. Менше часу — менше комісій — більше зручності. З погляду бізнесу, криптоплатежі відкривають доступ до платоспроможної технологічної аудиторії, полегшують міжнародні розрахунки та зменшують залежність від карткової інфраструктури на закордонних ринках. Інфраструктура в Україні вже працює: ще з 2022−2023 років криптою можна розрахуватися в окремих мережах ритейлу та аптек через Binance Pay, а рішення Whitepay пропонує як онлайн‑еквайринг, так і POS‑термінали для офлайну.

Правовий контекст

Криптоактиви в Україні — в юридичному сенсі це не гроші, а активи. Закон «Про віртуальні активи» підписано у 2022 році, але станом на 2025 рік він досі не набув чинності через податкові правки. Це означає, що платити безпосередньо криптовалютою за товар чи послугу за законом не можна. Тому сервіси, які реалізують таку можливість, насправді працюють за принципом ​​криптоеквайрингу: автоматично обмінюють отриману від клієнта криптовалюту на гривню чи іншу фіатну валюту, і вже у фіаті зараховують гроші продавцю.

Такі операції підпадають під правила фінансового моніторингу: сервіс має перевіряти походження коштів, ідентифікувати клієнтів у певних випадках, вести облік транзакцій тощо. Це робиться для того, щоб запобігати відмиванню грошей і фінансуванню незаконної діяльності.

Ось ТОП-6 сервісів, які реалізують можливість оплати криптою за товари та послуги.

1. «Шо по курсу?»

Sho po kursu? | Шо по курсу? — український сервіс, який поєднує обмін криптовалют і готове рішення для прийому оплат у крипті на сайтах, лендінгах чи навіть у соцмережах. Для бізнесу це означає, що приймати криптовалюту можна вже за декілька годин після підключення, без складних налаштувань і розробки з нуля.

Сервіс пропонує рішення прийому платежів «під ключ». Покупець бачить рахунок або QR-код, сканує його у своєму криптогаманці чи біржовому додатку, перевіряє суму та мережу (наприклад, TRC‑20 для USDT), після чого підтверджує переказ. Бізнес отримує фактично «готовий процесинг», а покупець — досвід, який не відрізняється від звичних безготівкових платежів за швидкістю. Такий підхід дозволяє підприємцю швидко розширити способи оплати, не витрачаючи ресурси на розробку та підтримку власної платіжної системи.

На додачу обмінник Sho po kursu? | Шо по курсу? залишає за собою базову функцію — надійний криптообмін із персональною підтримкою і прозорими умовами, що важливо для повторних покупок і виплат. Сервіс підтримує біля 400 напрямів обміну. Партнерам доступна реферальна програма з можливістю заробляти на залучених клієнтах.

Є зручний телеграм-бот, де можна легко здійснити обмін, а в телеграм-каналі сервісу завжди можна побачити свіжі новини зі світу крипти та актуальні курси фіатних валют. До речі, зараз на каналі проходить цікавий конкурс. Умови прості: здійснюєш обмін, пишеш про це відгук на будь-якій платформі і отримуєш шанс виграти $100.



Сервіс також співпрацює з моніторингами обмінників, що свідчить про його прозорість. Це платформи, які збирають та аналізують дані про різні обмінники, ранжуючи їх за рейтингами, відгуками та резервами валют. Оскільки моніторинги проводять ретельну перевірку кожного обмінника перед додаванням у список, присутність обмінника Sho po kursu? | Шо по курсу? на таких платформах підтверджує його надійність. Зокрема, інформацію та відгуки про сервіс можна знайти на Obmify, Scanbit та інших моніторингах.

2. Whitepay

Whitepay — платіжне рішення від екосистеми WhiteBIT із фокусом на бізнес‑кейсах. Воно дозволяє приймати платежі у понад двох сотнях криптовалют, пропонує POS‑термінали для офлайн‑торгівлі, а також онлайн‑еквайринг і віджети для сайтів. Для українського продавця практично цінним є поєднання інструментів під різні сценарії — від інтернет‑магазину до кав’ярні — і зрозуміла модель комісій.

3. Binance Pay

Сервіс від глобальної біржі Binance, який у 2022−2023 роках став помітним драйвером повсякденних криптоплатежів в Україні. Інтеграції з локальними мережами ритейлу та аптек показали, що сценарій «замовив онлайн — оплатив криптою — забрав у магазині» працює для масової аудиторії. Для бізнесів із великим трафіком перевага — у впізнаваності бренду та наявній базі користувачів. ￼ ￼ ￼

4. Cryptomus

Міжнародний платіжний сервіс, знаний простотою підключення та помірними комісіями. Для невеликих онлайн‑проєктів та фрілансерів цінними є готові плагіни до популярних e‑commerce платформ і гнучкий API. За рахунок «легкого» онбордингу сервіс часто обирають як стартове рішення для прийому оплат від іноземних клієнтів. (Деталі тарифів та KYC‑вимог варто перевіряти безпосередньо перед інтеграцією, адже вони можуть змінюватися).

5. CoinGate

Глобальний шлюз із широким переліком підтримуваних валют та інтеграцій. Працює з WooCommerce, Magento та іншими CMS, дозволяє автоматично конвертувати криптонадходження у фіат й отримувати на банківський рахунок у євро чи доларах. Для сервісних компаній корисним може бути додатковий функціонал, на кшталт подарункових карток і масових виплат. (Зауважимо, що умови розрахунків із українськими юрособами залежать від банківських і регуляторних процедур юрисдикцій‑партнерів).

6. BitPay

Один із найстарших гравців ринку криптоплатежів. Сильні сторони — зрілий ризик‑менеджмент, інструменти захисту від волатильності через миттєву конвертацію та відпрацьований супорт для enterprise‑клієнтів. Для компаній, що працюють із клієнтами в США та ЄС, це аргумент на користь стабільності процесингу й прогнозованості бізнес‑процесів.

Як це працює для покупця

Сценарій простий. Продавець формує рахунок і показує QR‑код. Клієнт відкриває гаманець або додаток біржі, сканує код і бачить уже підставлені параметри: суму, валюту та адресу оплати. Єдиний момент, який потрібно перевірити, — мережу переказу. Якщо на рахунку вказаний USDT у мережі TRC‑20, у гаманці також має бути обрана саме вона. Після підтвердження транзакція проходить декілька підтверджень у мережі, і продавець отримує зарахування. Цей досвід практично ідентичний звичному QR‑платежу у фіаті — лише з криптографією «під капотом».

Підсумок

Український ринок дозрів до того, щоб криптоплатежі стали частиною повсякденних розрахунків, а не нішевим експериментом. Водночас важливо коректно враховувати правовий контекст і обирати моделі, що не суперечать статусу віртуальних активів у країні, — через еквайринг, обмін або розрахунки в юрисдикціях, де це прямо дозволено. Якщо потрібне рішення «під ключ» із швидким підключенням, підтримкою українською та прозорими умовами, варто почати з «Шо по курсу?», як сервісу, що поєднує прийом платежів і зручний криптообмін із реферальною економікою та технічним API.