В Україні представили рейтинг «ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху 2025»

Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній оприлюднила щорічний список «ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху». До нього увійшли керівниці банків, фінтех-стартапів, міжнародних компаній і технологічних проєктів, які формують майбутнє фінансово-технологічної галузі, впроваджують інновації та надихають професійну спільноту.

Серед цьогорічних учасниць — представниці керівництва АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Ощадбанку, Sense Bank, Райфайзен Банку, Приватбанку, а також компаній Visa та «Арсенал Страхування». За даними дослідження, 50% жінок із переліку обіймають посади вищої ланки, 60% мають міжнародний досвід, а понад 85% працюють у фінансовій сфері більше 15 років.

До рейтингу увійшла й голова правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Ірина Старомінська, яка вже вп’яте отримує таке визнання. Під час презентації списку вона взяла участь у панельній дискусії «Лідерки змін: жіночий голос у фінансовому майбутньому», де разом із колегами з провідних банків та фінансових установ обговорила роль жінок у трансформації ринку та виклики найближчих років.

Рейтинг «ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху» щороку підсвічує професіоналок, які визначають розвиток та інноваційний курс українського фінансового сектору.