pluscard представлять на FinRetail 2025: картка у смартфоні, яка спрощує фінанси

16 вересня у Києві відбудеться конференція FinRetail, де зберуться провідні гравці фінансового ринку. Цьогоріч серед головних прем'єр — презентація pluscard, віртуальної картки з кредитним лімітом, створеної ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» (CreditPlus) у партнерстві з «Акордбанком».

Як виникла ідея

Створення продукту стало відповіддю на запити клієнтів CreditPlus. У регулярних опитуваннях користувачі зазначали, що їм бракує більшого кредитного ліміту та можливості мати окрему картку, яка б надавала автоматичний доступ до кредитних коштів від фінкомпанії у момент виконання звичних платіжних операцій. Адже у класичному МФО клієнт отримує кошти на будь-яку платіжну картку, а pluscard у партнерстві з «Акордбанком» відкриває іншу модель: окрема картка з кредитним лімітом від CreditPlus, на яку гроші надходять траншами і якою можна розраховуватись.

«Це рішення стало проривом у сегменті небанківських фінансових сервісів. Фактично ми створили новий сценарій користування — від видачі коштів до щоденних оплат в одному інструменті», — пояснює керівниця проєкту Юлія Терехова.

Виклики та рішення

Однією з найбільших проблем стала верифікація. Можливості для застосування повних методів перевірки були суттєво обмежені, і це вимагало пошуку нового рішення.

Спільно з банком ми побудували повний процес ідентифікації клієнта, який дозволив:

забезпечити вищі кредитні ліміти завдяки кільком рівням перевірки;

гарантувати безпеку даних і відповідність регуляторним вимогам;

поєднати зрозумілий для клієнта досвід із багатоетапною внутрішньою архітектурою ризик-менеджменту.

«Ми свідомо шукали шлях там, де він був закритий. І саме партнерство з банком дало можливість реалізувати модель, якої не було раніше на ринку», — розповідає Юлія Терехова.

Продукт, який працює для людей

Сьогодні споживачі звикли отримувати сервіси миттєво. Купівля квитків, замовлення їжі чи навіть консультація з лікарем давно перейшли у смартфони. pluscard виникла саме з цього тренду — дати простий та швидкий доступ до кредитних коштів з можливістю здійснювати покупки за допомогою гаджета. Користувач може додати картку pluscard від CreditPlus та «Акордбанк» до Apple/Google Pay.

Картка оформлюється за кілька хвилин у застосунку. Відбувається швидка віддалена верифікація, і після проходження реєстрації клієнт одразу отримує доступ до коштів.

Основні переваги:

швидкий розгляд заявки — результат за хвилини;

прозорі тарифи;

безкоштовні операції за рахунок кредитних коштів: перекази, зняття готівки, поповнення, оплати;

додавання картки в Apple Pay чи Google Pay;

гнучкі умови — картка може використовуватися як для дрібних витрат, так і для великих покупок.

Людський фактор і командна робота

Ідея картки з’явилася ще кілька років тому, але до реалізації вона дійшла завдяки команді, яка об'єднала досвід фінансової компанії та банку.

«На старті було складно синхронізувати підходи. Банки мислять у своїй парадигмі, фінтех — у своїй. Це створювало фрагментарні рішення. Але ми вчилися чути одне одного. І саме це дозволило зробити продукт цілісним», — ділиться Юлія.

Вона згадує, що на початку виконувала одразу кілька ролей: бізнес-аналітика, тестувальника, комунікатора з партнерами. «Команда трималася на моїй вірі, що все вийде. І тепер, коли я чую від клієнтів позитивні відгуки, розумію — ми не дарма це робили».

За кожною швидкою дією у застосунку стоїть серйозна технічна робота: десятки інтеграцій з банком, бюро кредитних історій, системами захисту даних та відеоверифікації. Але користувач цього не бачить. Для нього все виглядає максимально просто: кілька доторків до екрана смартфона — і картка працює.

Команда формулює головну ідею просто: «Хочеш кредитку? Звантажив, оформив, користуєшся. Все».

«Ми віримо, що саме таким має бути сучасний фінансовий продукт — швидким, прозорим і доступним. І саме це ми покажемо на FinRetail», — підсумовує команда.

Презентація pluscard на FinRetail стане знаковою подією конференції й черговим підтвердженням, що український фінтех здатен створювати рішення світового рівня.