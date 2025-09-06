Прогноз на тиждень: долар залишиться стабільним, євро продовжить коливатися

Наступного тижня на валютному ринку України очікується збереження стабільності та передбачуваності. Курс долара , ймовірно, залишиться у вузькому коридорі близько 42 гривень, тоді як курс євро продовжить коливатися залежно від ситуації на світових ринках. Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Прогноз курсових діапазонів

За прогнозом банкіра, основні курсові коридори наступного тижня будуть такими:

На міжбанку: 41,4−41,8 грн/долар та 48−49 грн/євро.

На готівковому ринку: 41,4−41,8 грн/долар та 48−49,5 грн/євро.

Фактори стабільності

Основою курсової стабільності, за словами експерта, залишається режим «керованої гнучкості» від НБУ, який довів свою ефективність. Крім того, на ринку очікується сезонне збільшення пропозиції валюти.

«Агрокомпанії активно продаватимуть валюту для закупівлі необхідних витратних матеріалів для жнив. Тобто можна очікувати, що суто в ринковому сенсі пропозиція буде вищою, ніж зазвичай», — пояснив Лєсовий.

Це може дозволити Національному банку зменшити обсяги своїх валютних інтервенцій.

Ситуація з євро

Щодо європейської валюти, банкір нагадав, що її курс в Україні залежить від котирувань пари євро/долар у світі. Він не очікує різких змін, прогнозуючи, що вартість євро залишиться в межах 48−49,5 гривень.

«Мінливість цієї валюти вже стає до міри закономірною», — підкреслив експерт.

Загалом, на його думку, вересень демонструє спокійну динаміку, і будь-які зміни не будуть критичними.