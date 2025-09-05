3 криптовалюти, які в осені можуть кинути виклик Ethereum із потенціалом зростання на 15 500%

Довготривале панування Ethereum у сфері смарт-контрактів стикається з найсерйознішим викликом за всю свою історію. З настанням осені на ринку набирає обертів група з трьох криптовалют, і деякі аналітики прогнозують вибухове зростання на рівні 15 500%. Ця зміна змушує інвесторів звернути увагу на інших гравців, окрім визнаного лідера. Ось претенденти, які потенційно можуть змінити ієрархію ринку.

Sui (SUI)

SUI торгується в діапазоні від 3,06 до 3,59 долара після нестабільного тижня, який приніс зниження на 3,02%. Місячна динаміка показує помірне зниження на 0,75%, тоді як за 6 місяців спостерігається стійке зростання на 36,57%. 10-денна середня ціна на рівні 3,36 долара залишається вище 100-денної на рівні 3,30 долара, що свідчить про збереження довгострокового висхідного тренду, незважаючи на недавню консолідацію.

Технічний імпульс виглядає конструктивним. RSI реєструє 65,72, а стохастичний показник — 89,58, що вказує на стійкий інтерес до покупки. MACD показує позитивне значення 0,0194, що підкріплює бичачий тренд. Якщо цей імпульс збережеться, графіки вказують на найближчий опір на рівні 3,92 долара, що приблизно на 15% вище за поточні середні значення. Рішучий прорив може підштовхнути SUI до 4,45 долара, що представляє 32% зростання.

Ризики зниження залишаються. Пробиття рівня 3,06 долара може спричинити тиск на SUI до рівня підтримки 2,88 долара, що майже на 14% нижче за поточні діапазони. Тривале розпродавання може випробувати рівень 2,36 долара, що становить майже 30% зниження. З огляду на заплановане розблокування токенів та перспективи ETF, SUI, здається, має всі шанси на помірний зростання, хоча ймовірність значної волатильності залишається високою.

Токен $ZX на підйомі завдяки прискоренню впровадження Zexpire

У кожному циклі є один токен, на який ніхто не звертав уваги — доки він не зріс у 100, 500, а то й 1000 разів. Цього разу ним може стати $ZX.

Чому? Тому що він забезпечує роботу Zexpire, що надає токену як реальну корисність, так і сильні фактори попиту.

Zexpire — це новий вид ринку прогнозів, який зводить торгівлю до одного кліка:

Чи залишиться BTC в діапазоні або вийде за його межі сьогодні? Зробіть свій вибір, натисніть кнопку і чекайте на результат.

Інноваційність Zexpire полягає в його простоті. Ризики фіксовані. Ви не можете втратити більше, ніж поставили. Ніяких вимог про поповнення маржі. Ніяких ліквідацій. Просто швидкий спосіб грати на щоденній волатильності — така простота приваблює тисячі користувачів. І база користувачів вже зростає.

Zexpire використовує бум на ринку прогнозів. Ринки прогнозів більше не є нішевими: Polymarket перевищив 10 млрд доларів у сукупному обсязі, з обсягом торгів понад 1 млрд доларів у 2025 році. Це реальний, стійкий попит на продукти «ставки на результати», який Zexpire може задовольнити.

Ось чому $ZX від Zexpire може вибухнути:

Драйвер прийняття: щоб зробити ставку, потрібно купити квиток за $ZX, тому більш високе прийняття платформи природно стимулює попит на ZX.

Ціна на початковому рівні: починаючи від 0,003 долара з вбудованим зростанням до 0,025 долара на передпродажі (майже 8-кратне зростання перед лістингом).

Дефляційна конструкція: Zexpire планує спалити 20% комісій і викупити акції, що може зменшити кількість акцій в обігу в міру зростання активності.

Купуйте $ZX зараз, до того як він злетить

Від нуля до героя: чому варто купити $ZX зараз?

Ми вже бачили таке раніше. Токени переходять від «невідомих» до «непропустимих», коли їхня привабливість привертає користувачів. $ZX зараз саме на цьому етапі. Це токен, що стоїть за новим ринком прогнозів, який дозволяє заробляти на різкій волатильності криптовалют одним кліком.

Потяг уже рушив. Ті, хто встиг раніше, зафіксували найвигідніші ціни, і з кожним етапом $ZX стає дорожчим.

Будьте серед перших — придбайте $ZX зараз

Hyperliquid (HYPE)

HYPE торгується в діапазоні від 40,72 до 49,49 доларів після стабільного тижня, який приніс 1,49% прибутку. 10-денний середній показник становить 45,76 доларів, що майже збігається з 100-денним показником у 44,98 доларів, що вказує на консолідацію, а не на спрямований ухил. Технічні індикатори подають неоднозначні сигнали, хоча базовий імпульс зберігає конструктивну тенденцію.

Більш тривалі часові рамки виявляють виняткову силу. Місячний приріст у 20,15% і значне шестимісячне зростання на 206,49% ставлять HYPE серед лідерів середніх капіталізацій. Покупці послідовно захищають відкоти до рівня 40 доларів, перетворюючи слабкість на можливості для накопичення. З RSI на рівні 60,09 і стохастичними показниками на рівні 88,93 інтерес залишається високим, не досягаючи екстремальних значень перекупленості.

Якщо імпульс купівлі збережеться, HYPE може кинути виклик початковому опору на рівні 54,70 доларів, що приблизно на 11% вище за поточний верхній діапазон. Рішучий прорив може націлитися на 63,47 доларів, що представляє приблизно 28% потенціалу зростання. І навпаки, ослаблення попиту може тиснути на рівні до 37,16 доларів, що майже на 15% нижче за середні значення, тоді як більш глибокий продаж може перевірити 28,39 доларів, що становить близько 35% зниження. З огляду на міцну підтримку середнього ковзаючого середнього та стійку шестимісячну перевищуваність, ймовірність продовження зростання перед будь-якою значною корекцією є високою.

Висновок

У міру прискорення бичачого тренду 2025 року такі проекти, як SUI та HYPE, демонструють високошвидкісну архітектуру та зростаючі екосистеми, необхідні для того, щоб кинути виклик ринковій частці Ethereum, що підживлює прогнози про 15 500% зростання цієї осені. Окрім цих визнаних конкурентів, Zexpire (ZX) представляє можливість для початківців. Як токен, орієнтований на корисність, його цінність базується на управлінні, винагородах та стейкінгу, а не лише на спекуляціях. Його багаторівневий передпродаж пропонує стратегічну точку входу перед більш широким лістингом на біржі. Разом ці три проекти представляють потужний зсув, пропонуючи інвесторам різноманітні шляхи для потенційного отримання найвищих прибутків цього сезону.

