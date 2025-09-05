Біржа Bitunix публікує підтвердження своїх резервних коштів

Найбільш швидкозростаюча криптобіржа в світі Bitunix нещодавно опублікувала Доказ Резервів — вони перевищують депозити користувачів. Біржа продовжує приділяти першочергову увагу безпеці коштів своїх користувачів, підтримуючи повністю забезпечену і перевіряєму структуру резервів.

Згідно з останнім оновленням Доказу резервів на 1 вересня 2025 року, біржа повністю покриває депозити користувачів і забезпечує надійне покриття основних активів.

Наразі Bitunix володіє загалом 116,83 мільйона доларів у резервах, більша частина яких розміщена в Tether (USDT).

Поточна структура активів виглядає наступним чином:

Tether (USDT): 93,06 млн доларів США (79,65%)

Біткойн (BTC): 12,98 млн доларів США (11,11%)

Ripple (XRP): 6,13 млн доларів США (5,25%)

Ефіріум (ETH): 3,62 млн доларів США (3,10%)

Солана (SOL): 1,04 млн доларів США (0,89%)

Розподіл токенів Bitunix. Джерело: CoinMarketCap

Bitunix продовжить публікувати більше подробиць про свої резерви, включаючи додавання нових активів. Це демонструє прагнення біржі залишатися відкритою і забезпечувати безпеку коштів користувачів.

Останні дані Доказів резервів підтверджують, що активи користувачів повністю забезпечені, а коефіцієнти резервування для основних криптовалют перевищують 100%. На практиці це означає, що Bitunix зберігає більше коштів, ніж користувачі на платформі, що забезпечує додатковий захист.

Коефіцієнт резервування Bitunix. Джерело: Bitunix

Система підтвердження резервів Bitunix гарантує повне забезпечення всіх коштів користувачів, надаючи чітку прозорість і впевненість. Біржа продовжує забезпечувати безпеку своїх резервів, регулярно їх перевіряючи і надаючи всім бажаючим доступ до підтвердження.

«Активи користувачів захищені, і ми хочемо гарантувати, що їм нема про що турбуватися. Ми постійно оновлюємо резерви і публікуємо ці оновлення, щоб всі були в курсі подій. Користувачі завжди залишаються нашим пріоритетом, особливо їхня безпека», — сказав К. С. Ву , головний операційний директор Bitunix.

Більш того, завдяки технології Дерева Меркла користувачі можуть легко перевірити власні активи і переконатися, що вони повністю забезпечені активами Bitunix.

Bitunix залишається однією з найпрозоріших бірж у галузі

Біржа Bitunix продовжує залишатися однією з найпрозоріших бірж у криптоіндустрії. Користувачі можуть перевірити підтвердження резервів Bitunix в будь-який час безпосередньо на сайті біржі або через перевірені платформи, такі як CoinMarketCap, CoinGecko і DefiLlama. На ринку, де прозорість відіграє ключову роль, відкрита демонстрація резервів — один з найважливіших способів зміцнення довіри.

Щоб забезпечити безпеку активів користувачів, Bitunix працює з надійними кастодіалами, такими як Cobo Custody, проводить регулярні аудити з такими фірмами, як Hacken і Salus. Щоб покрити форс-мажори і непередбачені ситуації, Bitunix використовує страховку на $5 млн від Nemean Services.

Регулярно оновлюючи та публікуючи дані про резерви, Bitunix надає користувачам простий спосіб переконатися в повній забезпеченості своїх коштів. Ця постійна прозорість сприяє зміцненню довіри до біржі та підвищенню безпеки торгівлі. З моменту запуску в 2021 році Bitunix значно зросла і нещодавно була удостоєна нагороди «Біржа-прорив року» на фестивалі Cripto Latin Fest.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна біржа криптовалютних деривативів, заснована в 2021 році, яка прагне пропонувати своїм користувачам прості, безпечні, прозорі та економічні торгові послуги. Bitunix спеціалізується як на спотовій торгівлі, так і на безстрокових ф'ючерсах, пропонуючи понад 1000 торгових пар і кредитне плече до 125x.

Завдяки таким перевагам, як найвища ліквідність, цілодобова підтримка клієнтів і суворе дотримання нормативних вимог, Bitunix залишається лідером у наданні надійних умов торгівлі для світової криптоспільноти. Bitunix залучив понад 3 000 000 користувачів з більш ніж 100 країн, забезпечуючи щоденний обсяг торгів на своїй платформі, що перевищує 5 мільярдів доларів.