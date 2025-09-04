В Україні розпочали підготовку до створення нової фондової біржі

Національний банк України, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міністерство фінансів, Міністерство економіки та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розпочали реалізацію меморандуму про співпрацю. Документ має на меті створити в Україні нову фондову біржу, повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Передбачається створення вертикально інтегрованої інфраструктури ринків капіталу, що включатиме торгівлю, кліринг, розрахунки та депозитарний облік», — йдеться у повідомленні.

Меморандум був підписаний, зокрема, у межах виконання зобов’язань України за результатами восьмого перегляду програми Міжнародного валютного фонду «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility).

Його підписанню передувало затвердження 26 червня 2025 року Радою з фінансової стабільності плану для практичної реалізації цільової моделі інфраструктури ринків капіталу.

Основні етапи реалізації проєкту

Оптимізація управління. Планується реформувати структуру власності та управління Національного депозитарію України та Розрахункового центру, передавши повноваження з управління корпоративними правами державі.

Створення холдингової компанії. За участю міжнародного стратегічного інвестора, міжнародних фінансових організацій та держави буде створена холдингова компанія.

Нова фондова біржа. Холдингова компанія створить нову фондову біржу та стане мажоритарним власником Розрахункового центру.

Консолідація депозитарних послуг. Облік та обслуговування державних облігацій буде передано від НБУ до Національного депозитарію, який функціонуватиме як єдиний центральний депозитарій цінних паперів.

Очікувані результати

Створення такої інфраструктури сприятиме довгостроковому розвитку українських ринків капіталу, залученню інвестицій та спрощенню доступу до ринку для міжнародних учасників. Крім того, це має посилити нагляд, оптимізувати вихід нових продуктів та підтримати ліквідність.

Комітет з фінансового розвитку Ради з фінансової стабільності буде щоквартально моніторити виконання плану реалізації проєкту.