У п'ятницю, 5 вересня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 8 копійок.
5 вересня 2025, 10:26
Курс валют: євро у банках подорожчало на 8 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та знизився на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,60 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,60 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,25−41,32, євро — 48,20−48,35 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,30−41,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,20−48,22 грн/євро.
Джерело: Мінфін
