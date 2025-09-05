У серпні ситуація на валютному ринку України була стабільною, і гривня зміцнилася щодо долара та євро. Про це йдеться у новому «Макроекономічному та монетарному огляді» Національного банку України.
5 вересня 2025, 10:01
Чому гривня зміцнилася в серпні — пояснення НБУ
Основні причини зміцнення гривні:
- Сезонні фактори. Вплив сезонних чинників, разом із зацікавленістю інвесторів до гривневих фінансових інструментів, призвів до зменшення попиту на іноземну валюту.
- Зменшення попиту на долари. Чистий попит клієнтів банків на безготівкову валюту знизився, що дозволило НБУ зменшити обсяг валютних інтервенцій до 2,7 млрд доларів.
- Зміцнення курсу. У результаті середній офіційний курс гривні до долара зріс на 0,8%, а до євро — на 1,5%. Попит на готівкову валюту при цьому майже не змінився.
НБУ також зазначив, що продовжує поступово лібералізувати валютні обмеження.
Як писав «Мінфін», 6 серпня Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України.
