Минулої доби українські захисники ліквідували ще 810 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 086 220 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 вересня 2025, 8:01
Втрати ворога за 4 вересня: 810 російських окупантів, 2 танки та 222 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1086220 (+810) осіб
- танків — 11159 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23243 (+2) од
- артилерійських систем — 32435 (+50) од
- РСЗВ — 1480 (+1) од
- засоби ППО — 1216 (+1) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56267 (+222)
- крилаті ракети — 3686 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60831 (+139)
- спеціальна техніка — 3956 (+0)
Джерело: Мінфін
