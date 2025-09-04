До закриття міжбанку 4 вересня курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Європейська валюта подешевшала на 6 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Про це свідчать результати торгів.
4 вересня 2025, 17:32
Долар та євро подешевшали на міжбанку

Відкриття 4 вересня

Закриття 4 вересня

Зміни

41,35/41,38

41,30/41,33

5/5

48,18/48,21

48,12/48,14

6/7
Середній курс на готівковому ринку: 41,10−41,60 грн/долар, 47,90−48,52 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,25−41,33, євро — 48,16−48,33 грн.
Джерело: Мінфін
