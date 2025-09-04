Рекордний серпень: ринок електромобілів в Україні стрімко зростає

У серпні 2025 року ринок електромобілів в Україні досяг історичного рекорду: сумарний обсяг сегмента, включаючи легковики, вантажівки та автобуси, склав 11 545 одиниць. Це на 12,5% більше, ніж у липні, і на 22,5% перевищує показники серпня минулого року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

За даними експертів, такий стрімкий ріст зумовлений трьома основними факторами:

Подорожчання пального на АЗС.

Загальна світова тенденція зростання інтересу до електромобілів.

Наближення повернення ПДВ на розмитнення електрокарів з 1 січня 2026 року.

Аналітики вважають, що саме останній чинник є найпотужнішим драйвером, оскільки після нового року електромобілі можуть подорожчати майже на третину.

Очікується, що зростання триватиме до кінця 2025 року, після чого ринок може пережити тимчасове просідання, а потім стабілізується та знову почне зростати.

Структура ринку та лідери

Найбільшу частку ринку в серпні зайняли імпортовані вживані електромобілі — 52,1% (6 018 одиниць). Внутрішні перепродажі склали 30,8%, а нові електромобілі — 17% (1 966 одиниць), що є новим рекордом для цього підсегмента.

Порівняно з минулими періодами, найбільше зростання показали:

Імпорт нових авто (+62,6% порівняно з минулим роком).

Внутрішні перепродажі (+31,1% порівняно з минулим роком).

Загальний парк електричного транспорту в Україні на кінець липня 2025 року становив 185 тисяч одиниць, з яких 181 тисяча — легковики.

Вантажівок на електротязі 3,9 тисячі, також є кілька електробусів (8 шт.). Окрім цього зареєстровано близько 1,1 тисячі одиниць різної мототехніки на електричній тязі.

Найпопулярніші бренди

Найпопулярнішим брендом в загальному автопарку стала Tesla (20%), випередивши багаторічного лідера Nissan (18,9%). На третьому місці — Volkswagen з часткою 12,6%.

