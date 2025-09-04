У серпні 2025 року ринок електромобілів в Україні досяг історичного рекорду: сумарний обсяг сегмента, включаючи легковики, вантажівки та автобуси, склав 11 545 одиниць. Це на 12,5% більше, ніж у липні, і на 22,5% перевищує показники серпня минулого року, повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Рекордний серпень: ринок електромобілів в Україні стрімко зростає
За даними експертів, такий стрімкий ріст зумовлений трьома основними факторами:
- Подорожчання пального на АЗС.
- Загальна світова тенденція зростання інтересу до електромобілів.
- Наближення повернення ПДВ на розмитнення електрокарів з 1 січня 2026 року.
Аналітики вважають, що саме останній чинник є найпотужнішим драйвером, оскільки після нового року електромобілі можуть подорожчати майже на третину.
Очікується, що зростання триватиме до кінця 2025 року, після чого ринок може пережити тимчасове просідання, а потім стабілізується та знову почне зростати.
Структура ринку та лідери
Найбільшу частку ринку в серпні зайняли імпортовані вживані електромобілі — 52,1% (6 018 одиниць). Внутрішні перепродажі склали 30,8%, а нові електромобілі — 17% (1 966 одиниць), що є новим рекордом для цього підсегмента.
Порівняно з минулими періодами, найбільше зростання показали:
- Імпорт нових авто (+62,6% порівняно з минулим роком).
- Внутрішні перепродажі (+31,1% порівняно з минулим роком).
Загальний парк електричного транспорту в Україні на кінець липня 2025 року становив 185 тисяч одиниць, з яких 181 тисяча — легковики.
Вантажівок на електротязі 3,9 тисячі, також є кілька електробусів (8 шт.). Окрім цього зареєстровано близько 1,1 тисячі одиниць різної мототехніки на електричній тязі.
Найпопулярніші бренди
Найпопулярнішим брендом в загальному автопарку стала Tesla (20%), випередивши багаторічного лідера Nissan (18,9%). На третьому місці — Volkswagen з часткою 12,6%.
