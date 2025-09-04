Рада провалила ще один законопроєкт за програмою Ukraine Facility

Верховна Рада не ухвалила законопроєкт № 13150 , який передбачав запровадження системи нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування та створення Єдиного реєстру їхніх актів. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт на засіданні у четвер, 4 вересня, підтримали лише 206 народних депутатів, тому він вважається відхиленим.

Железняк нагадав, що дедлайн виконання відповідного зобов’язання за програмою фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility минув ще 31 березня 2025 року.

Нагадаємо

Раніше Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 9363 та № 5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility.