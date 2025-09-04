Верховна Рада не ухвалила законопроєкт № 13150, який передбачав запровадження системи нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування та створення Єдиного реєстру їхніх актів. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
4 вересня 2025, 15:04
Рада провалила ще один законопроєкт за програмою Ukraine Facility
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Законопроєкт на засіданні у четвер, 4 вересня, підтримали лише 206 народних депутатів, тому він вважається відхиленим.
Железняк нагадав, що дедлайн виконання відповідного зобов’язання за програмою фінансової підтримки з боку Європейського Союзу Ukraine Facility минув ще 31 березня 2025 року.
Нагадаємо
Раніше Верховна Рада не підтримала законопроєкти № 9363 та № 5837, які є частиною зобов'язань України в межах програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі