За пів року українці оформили 4,4 млн мікрокредитів

За перше півріччя 2025 року українці уклали з мікрофінансовими організаціями (МФО) 4,39 млн договорів, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Національного банку України, повідомляє Опендатабот.

У другому кварталі 2025 року було оформлено 2,18 млн мікропозик. Хоча кількість кредитів майже не змінилася порівняно з попереднім кварталом, середня сума позики зросла на 9% і становить 6 029 грн. Загальна сума виданих за пів року мікрокредитів сягнула 26,44 млрд грн.

Українці стали сумлінніше сплачувати борги

Попри зростання попиту на мікрокредити, українці стали відповідальніше ставитися до їхнього погашення. Якщо в першому кварталі борг за мікропозиками зріс на 3,38 млрд грн, то у другому — лише на 0,94 млрд грн. Загальна заборгованість перед МФО наразі становить 24,29 млрд грн.

Кількість МФО скорочується

Незважаючи на зростання обсягів кредитування, кількість компаній, що надають мікропозики, продовжує скорочуватися. На початок липня в Україні працювало 303 такі установи, що на чверть менше, ніж минулого року. Загалом, з початку повномасштабної війни кількість МФО скоротилася більш ніж удвічі.