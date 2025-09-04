Курс валют: долар в обмінниках подешевшав на три копійки

У четвер, 4 вересня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу подорожчало на 8 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці подорожчало на 4 копійки, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,62 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,27−41,34, євро — 48,19−48,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,35−41,38 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,18−48,21 грн/євро.

