Минулої доби українські захисники ліквідували ще 840 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 085 410 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 вересня 2025, 8:02
Втрати ворога за 3 вересня: 840 російських окупантів та 261 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1085410 (+840) осіб
- танків — 11157 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23241 (+4) од
- артилерійських систем — 32385 (+43) од
- РСЗВ — 1479 (+2) од
- засоби ППО — 1215 (+2) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56045 (+261)
- крилаті ракети — 3686 (+22)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60692 (+92)
- спеціальна техніка — 3956 (+0)
Джерело: Мінфін
