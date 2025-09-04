ТОП-5 карток із найвигіднішими умовами грейс-періоду

Пільговий період (grace-period або просто «грейс») — одна з ключових функцій кредитної картки. Він надає можливість тимчасово користуватися грошима банку — кредитним лімітом — без відсотків і комісій. Розраховуєтесь у магазинах, кафе чи онлайн, витрачаєте кошти банку. Головне — вчасно їх повернути. Чим довший цей період, тим вигідніше для клієнта. Ось п’ять карток із грейс-періодом, на які варто сьогодні звернути увагу.

Sense Bank — кредитно-дебетова картка Caméléon

Картка «Caméléon» від Sense Bank — це поєднання кредитного та дебетового інструменту в одному продукті. Вона дозволяє одночасно використовувати власні кошти та кредитний ліміт, що робить її зручною як для щоденних повсякденних витрат, так і для великих покупок. Ключова перевага картки — безстроковий пільговий період на всі покупки. Упродовж 365 днів річна ставка на операції покупок становить лише 0,01% і фактично дорівнює нулю. Це унікальна пропозиція на українському ринку: користувач може протягом року уникати нарахування відсотків за безготівковими покупками. Все, що потрібно, — своєчасно обслуговувати заборгованість за кредитною лінією.

Кредитний ліміт за карткою встановлюється індивідуально і може сягати максимально до 50 тисяч грн, також надається можливість індивідуального коригування суми встановленого кредитного ліміту через Sense SuperApp. При цьому випуск картки та її обслуговування безоплатне, але передбачена комісія у розмірі 100 грн на місяць, якщо на кінець розрахункового періоду сума заборгованості буде вищою за 50 грн. Для операцій зі зняття готівки із кредитних коштів діє комісія 4% (не менше ніж 20 грн). Власні кошти можна знімати безоплатно у будь-яких банкоматах світу в межах 20 тисяч грн на місяць, а якщо понад — на цей ліміт застосовується комісія 3% (щонайменше 25 грн). Перекази кредитних коштів також мають комісію 4%, тоді як перекази власних коштів до 20 тисяч грн на місяць безоплатні.

Також конкурентною перевагою продукту є можливість отримання розстрочки до 24 місяців у партнерській мережі банку під символічну ставку 0,01% річних. Це фактично безвідсотковий кредит, який робить вигідними великі покупки на довгі періоди. Картка інтегрована у програму лояльності Cash’U Club. Користувачі можуть щомісяця вибирати до семи категорій для отримання кешбеку, максимально 6%, а також отримувати до 15% знижки від партнерів банку. Система лояльності побудована наступним чином: підвищуючи свій статус від «Новачка» до «Сенсея», клієнти відкривають нові можливості та додаткові категорії кешбеку. Бонуси можна обмінювати на гривні, робити благодійні внески чи використовувати для партнерських пропозицій.

Оформлення картки є повністю цифровим. Нові клієнти можуть пройти верифікацію і подати заявку через «Дію» або відеочат із менеджером, а чинні — у застосунку Sense SuperApp, де рішення ухвалюється за лічені секунди. Доставка картки здійснюється безоплатно Україною та є можливою у понад 200 країн світу за окрему оплату. Sense Bank також надає унікальну можливість об'єднати картки членів родини в єдину фінансову екосистему «Sense сім'я», а для дітей доступна спеціальна картка TRY.

Додатково клієнти отримують низку привілеїв для подорожей та комфорту. Це безоплатний доступ до лаунжу UZ Lounge на вокзалі в Києві (до п’яти разів до кінця 2025 року) та знижка 50% на поїздки з Bolt від і до вокзалів у великих містах. Таким чином, Caméléon — це багатофункціональна картка, яка поєднує безстроковий пільговий період, вигідну систему кешбеків, цифрову зручність і додаткові бонуси для повсякденного життя та подорожей.

Ощадбанк — кредитна картка «Моя кредитка»

«Моя кредитка» від Ощадбанку — сучасний фінансовий інструмент для тих, хто хоче мати запас коштів під рукою й користуватися ними без переплат. Головна перевага картки — довгий пільговий період: до 92 днів на обрану категорію товарів (визначається в чат-боті) та до 62 днів на всі інші покупки. В цей час діє фактично нульова ставка — лише 0,001% річних, що дає можливість розраховуватись кредитними коштами без додаткових витрат. Після завершення грейс-періоду відсоткова ставка становить 3,9% на місяць.

Кредитний ліміт за карткою може сягати 400 тисяч гривень зі строком дії до п’яти років та автоматичною пролонгацією. Відкриття та обслуговування картки безкоштовне, якщо йдеться про цифровий чи неіменний варіант. Випуск іменної картки коштує 100 гривень, стільки ж становить річна плата за додаткову картку.

Привабливою опцією є повна відсутність комісій на зняття та переказ кредитних коштів. Це стосується і банкоматів в Україні, і закордонних операцій, і касових транзакцій. Використання власних коштів супроводжується лише символічними комісіями — 1% у межах країни та 2% під час операцій за кордоном.

Оформлення картки максимально просте: заявку можна подати онлайн у застосунку «Мобільний Ощад» або у відділенні Ощадбанку. У мобільному додатку доступний повний спектр сервісів — від комунальних платежів і переказів до відкриття депозитів та обміну валюти. Картка підтримує Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay та Mi Pay, що робить оплату швидкою, зручною та безпечною.

Клієнти можуть розраховувати на додаткові знижки (від 5% до 40%, залежно від товару) в мережі АТБ, а також брати участь у бонусних програмах Mastercard Більше та Visa «Мої бонуси». Окремо варто відзначити послугу «Мобільні заощадження», яка дає змогу отримувати додатковий дохід від власних коштів на картковому рахунку.

Для контролю витрат доступні push-, Viber- чи SMS-сповіщення (вартість залежить від каналу), а за необхідності працює цілодобовий контакт-центр і чат-боти у Viber, Telegram та Facebook Messenger.

«Моя кредитка» поєднує в собі подовжений грейс-період, відсутність комісій на кредитні операції, цифрові сервіси та програми лояльності. Це робить її універсальною карткою як для щоденних розрахунків, так і для великих покупок, забезпечуючи клієнтам комфорт і вигоду.

àбанк — кредитна картка «Вигода»

Картка «Вигода» від àбанк — щоденна кредитна картка з акцентом на купівлі для дому та ремонту й розширеною вигодою в мережі «Епіцентр». Ключовий фінансовий плюс — пільговий період до 62 днів: користуйтеся кредитним лімітом без відсотків і просто вчасно вносьте мінімальний платіж. Грейс поширюється на всі операції: як безготівкові покупки, так і зняття готівки та перекази. Якщо прострочити, відсотки нараховуються від дати операції (стандартна ставка після грейсу — 3,4% на місяць).

Для великих покупок у «Епіцентрі» доступна розстрочка під 0,00001% на 6 місяців — фактично без переплат. У повсякденних витратах працює подвійна винагорода: 1% кешбеку за будь-які покупки, плюс 1% бонусами в мережі «Епіцентр». Додаємо до цього рекламні акції мережі (зокрема, безкоштовна доставка від 500 грн під час промоперіодів) — і маємо картку, що поєднує фінансування та лояльність в одній екосистемі.

Ліміт встановлюється індивідуально й може сягати до 200 тисяч грн. У разі активного користування та позитивної платіжної дисципліни, його можна переглядати й підвищувати. Обслуговування — безкоштовне. Готівка/перекази за кредитні кошти: до 1 000 грн — фіксована комісія (орієнтовно 7−47 грн, залежно від суми), понад 1 000 грн — 4%; за власні кошти зняття готівки та перекази — без комісії.

Заявку на оформлення можна подати за 5−10 хвилин онлайн — у застосунку àbank24 або на сайті, також завітати до відділення. Потрібні паспорт, ідентифікаційний код або ж їх цифрові аналоги у «Дії». Рішення приймається майже миттєво, картка активується відразу після отримання. Процес зручний як для зайнятих користувачів, так і для тих, хто не хоче ходити до відділення.

Коли «Вигода» є особливо доречною:

Придбання техніки, меблів, матеріалів у «Епіцентрі» з розстрочкою на 6 місяців — великі чеки без відсоткових витрат.

Повсякденні витрати в супермаркетах, онлайн-магазинах та сервісах — стабільний кешбек 1% і додаткові бонуси в мережі партнера.

Непередбачені ситуації — є кредитний запас до 200 тисяч грн із можливістю повернути в межах грейсу без переплат.

Як не платити відсотків: користуйтеся карткою для покупок, відстежуйте дати платежів у застосунку та вносьте мінімальний обов’язковий платіж вчасно; повне погашення в межах до 62 днів зберігає нульову вартість користування кредитом. У результаті «Вигода» — це поєднання довгого грейсу, сильної партнерської пропозиції з «Епіцентром» і простого цифрового онбордингу.

Райффайзен Банк — кредитна картка «100 днів 2.0 Преміум»

Кредитна картка «100 днів 2.0 Преміум» від Райффайзен Банку пропонує подовжений пільговий період — до 100 днів без нарахування відсотків за умови своєчасного погашення боргу. Кредитний ліміт становить від 10 до 500 тисяч грн, строк користування кредитом — від 48 до 300 місяців. Після завершення грейс-періоду діє фіксована ставка у 36% річних, реальна річна вартість кредиту — близько 42,5%.

Щомісячно клієнт має сплачувати щонайменше 3% від заборгованості. Погашення здійснюється через термінали, каси, дистанційні сервіси, чи автоматичне списання з рахунку, і всі ці способи є безкоштовними. У разі прострочення платежів, застосовується пеня — 1% від суми прострочення, але не менше 50 гривень.

Картку можуть отримати громадяни України віком від 23 до 65 років після оцінки кредитоспроможності. Рішення про видачу зазвичай ухвалюється у день звернення.

Банк КЛІРИНГОВИЙ ДІМ — кредитна картка «Вільна мультивалютна»

Ліміт за цією карткою може сягати 200 тисяч грн, а строк кредитування становить 12 місяців із пролонгацією. Передбачено пільговий період до 62 днів, протягом якого діє символічна ставка у 0,00001% річних. Після його завершення відсоткова ставка становить 37,2% річних, а реальна річна вартість кредиту — близько 42,9%.

Обслуговування картки безкоштовне, додаткових комісій за оформлення немає. Погашення заборгованості можливе через онлайн- та мобільний банкінг, термінали чи каси банку. У випадку прострочення платежів, діють штрафи: від 50 гривень за затримку до 30 днів до 100 гривень за прострочення до 90 днів. Якщо борг не сплачено протягом 60 днів, застосовується претензійний штраф — 500 грн, плюс 5% від суми боргу. Заявка на оформлення розглядається протягом трьох днів.