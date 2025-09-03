Курси долара та євро несуттєво впали під час міжбанківських торгів 3 вересня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
3 вересня 2025, 17:31
Курс валют: долар трохи послабшав на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 3 вересня
|
Закриття 3 вересня
|
Зміни
|
41,42/41,45
|
41,35/41,38
|
7/7
|
48,19/48,21
|
48,17/48,19
|
2/2
Офіційний курс: долар по 41,37 грн, євро по 48,20 грн.
Середній курс у банках: 41,10−41,64 грн/долар, 47,95−48,52 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,35, євро — 48,15−48,35 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі