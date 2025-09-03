Регулятори США планують полегшити запуск ринків спотової криптоторгівлі: що нового

Регулятори США готуються спростити запуск спотових крипторинків

Американські регулятори — Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) — оголосили про спільну ініціативу, спрямовану на спрощення торгівлі криптовалютами на офіційно регульованих майданчиках. Це рішення має на меті зміцнити лідерство США у сфері блокчейн-технологій.

У спільній заяві відомства зазначили, що чинне законодавство не забороняє біржам включати криптопродукти до своїх лістингів. Координація між SEC і CFTC забезпечить учасникам ринку ширший вибір платформ для торгівлі всередині країни.

Що зміниться для ринку:

Прискорений розгляд заявок. Регулятори готові оперативно розглядати заявки від торгових платформ. Учасникам ринку запропонували звертатися за консультаціями щодо реєстрації та подання пропозицій.

Спільні консультації. SEC і CFTC планують обговорити ключові питання: маржинальне забезпечення, кліринг, моніторинг ринків та захист інвесторів. Мета — поєднати технологічні інновації з безпекою.

Запуск спотових ринків. На думку аналітиків, цей крок може призвести до того, що великі біржі, такі як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), Nasdaq і Чиказька товарна біржа (CME), незабаром запустять спотову торгівлю біткоїном, Ethereum та іншими активами.

Голова SEC Пол Аткінс назвав спільну заяву «вагомим кроком уперед», підкресливши, що відомства підтримуватимуть інновації та свободу вибору для учасників ринку.

Аналітики Bitfinex Alpha прогнозують падіння біткоїна до $93 000

Після нещодавньої корекції біткоїна, що опустила його нижче позначки $110 000, аналітики Bitfinex Alpha вважають, що ринок входить у пізню фазу поточного циклу. Згідно з їхнім звітом, найбільш імовірною зоною для формування «дна» є рівень $93 000-$95 000.

Експерти зазначають, що зниження вартості біткоїна більш ніж на 13% від його історичного максимуму є важливим технічним сигналом.

Ключовим рівнем підтримки зараз є ціна $108 900, яку аналітики називають «ціною реалізації короткострокових власників». Вони попереджають, що стабільна торгівля нижче цього значення може посилити тиск на ринок, що призведе до подальшого падіння ціни.

Компанія Джека Ма інвестувала $44 мільйони в Ethereum

Yunfeng Financial Group, дочірня компанія фонду, співзасновником якого є мільярдер Джек Ма, оголосила про придбання 10 000 ETH, що еквівалентно приблизно $44 млн. Ця інвестиція є частиною нової стратегії фірми, спрямованої на розширення у сферах Web3 та токенізації реальних активів (RWA).

Згідно з офіційним повідомленням, компанія профінансувала купівлю ETH за рахунок власних грошових резервів, не залучаючи зовнішній капітал. Це виділяє Yunfeng Financial Group на тлі інших компаній, які управляють криптоактивами.

Інвестицію в Ethereum ухвалила рада директорів ще 14 липня 2025 року. Компанія розглядає цей крок як можливість зменшити свою залежність від традиційних фіатних валют, а також як основу для реалізації майбутніх ініціатив у сферах Web3 та штучного інтелекту.

Незважаючи на значну інвестицію, акції Yunfeng Financial Group відреагували на цю новину негативно, продемонструвавши добове падіння на 6%.

Компанія Strategy придбала біткоїни на $450 мільйонів

Компанія Strategy, раніше відома як MicroStrategy, оголосила про чергове придбання біткоїнів. Фірма купила 4048 BTC на суму близько $449,3 млн, при цьому середня ціна за один біткоїн склала приблизно $110 981.

Ця угода була профінансована за рахунок доходів від програм розміщення акцій компанії.

Станом на 1 вересня 2025 року загальний обсяг біткоїнів у власності Strategy становить 636 505 BTC, придбаних за сукупну суму в $46,95 млрд. Середня ціна купівлі одного біткоїна для компанії дорівнює $73 765.

З початку 2025 року інвестиції Strategy в біткоїн принесли прибутковість у розмірі 25,7%. На момент публікації новини курс біткоїна коливається біля позначки $111 220.