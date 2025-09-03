Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
3 вересня 2025, 13:07

Як відрізняється впровадження ШІ у банках в Україні та світі

Після публічного релізу ChatGPT у 2022 році банки по всьому світу активно почали впроваджувати генеративний ШІ, але пріоритети різних ринків виявилися дуже відмінними. В чому особливості впровадження нових технологій в Україні та за кордоном, розповів фінансовий експерт Андрій Прусов.

Після публічного релізу ChatGPT у 2022 році банки по всьому світу активно почали впроваджувати генеративний ШІ, але пріоритети різних ринків виявилися дуже відмінними.

Несподівано, за результатами дослідження, міжнародні фінансові установи визначили два найбільш пріоритетні напрямки з великим відривом від решти:

1. Синтез даних та клієнтська аналітика — створення «360-градусного» огляду клієнта шляхом інтеграції даних із різноманітних відокремлених джерел, включаючи транзакції, канали взаємодії з банком, соцмережі та інші. Як в роздрібному, так і в корпоративному банкінгу, це дає можливість бачити повну картину клієнтських потреб і прогнозувати їхню поведінку.

2. Автоматизація процесів та оптимізація операцій — наприклад, автоматизована перевірка кредитних заявок та ухвалення рішень за іпотекою чи споживчими кредитами в режимі реального часу.

Натомість такі сфери, як персоналізована взаємодія з клієнтами чи індивідуалізовані фінансові пропозиції, міжнародні банкіри оцінюють значно обережніше. Вони вважають їх більш ризиковими, що й знизило відносну пріоритетність їх впровадження.

В Україні ж на перший план вийшли інші пріоритети — персоналізовані фінансові пропозиції та AI-підсилена взаємодія з клієнтами. Це демонструє більш сміливий підхід, але з меншим акцентом на безпеку та операційну ефективність.

Методологія була простою: я зібрав 97 реальних сценаріїв застосування генеративного ШІ у банках, згрупував їх у 11 напрямів і попросив банківських практиків із Великої Британії, Сполучених Штатів, України та інших країн анонімно оцінити їх за трьома критеріями — вплив, ризик і здійсненність (feasibility).

Найбільша частка респондентів займала посади екзекютів-рівня, та походила з провідних міжнародних фінансових установ. Застосовано невипадкову вибірку за зручністю (non-probability convenience sampling), оскільки добір залежав від наявних контактів автора, доступності та готовності респондентів, а також їхнього фахового профілю. Кількість відповідей дала змогу розглядати результати як статистично надійні.

Джерело: Мінфін
