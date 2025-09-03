Курс валют: долар у банках долар подорожчав, євро — подешевшало

У середу, 3 вересня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці не змінився, а у продажу зріс на 5 копійок. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 1 копійку у покупці і не змінився у продажу. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,65 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,27−41,35, євро — 48,15−48,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,42−41,45 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,19−48,21 грн/євро.

