Удар рф по залізничній інфраструктурі спричинив затримки поїздів

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури 3 вересня в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

№ 75 Київ — Кривий Ріг

№ 791 Кременчуг — Київ

№ 85 Запоріжжя — Львів

№ 79 Дніпро — Львів

№ 51 Запоріжжя — Одеса

№ 119 Дніпро — Хелм

№ 37 Запоріжжя — Київ

№ 31 Запоріжжя — Перемишль

№ 121 Херсон — Краматорськ

№ 59 Харків — Одеса

№ 65/165 Харків — Черкаси, Умань.

Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:

№ 76 Кривий Ріг — Київ

№ 102 Краматорськ — Херсон

№ 38 Київ — Запоріжжя

№ 80 Львів — Дніпро

№ 120 Хелм — Дніпро

№ 86 Львів — Запоріжжя

№ 54 Одеса — Дніпро,

№ 254 Одеса — Кривий Ріг

№ 8 Одеса — Харків.

Затримки всіх рейсів можна подивитись за посиланням.