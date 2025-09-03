Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури 3 вересня в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
3 вересня 2025, 9:30
Удар рф по залізничній інфраструктурі спричинив затримки поїздів
Зазначається, що залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.
Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:
- № 75 Київ — Кривий Ріг
- № 791 Кременчуг — Київ
- № 85 Запоріжжя — Львів
- № 79 Дніпро — Львів
- № 51 Запоріжжя — Одеса
- № 119 Дніпро — Хелм
- № 37 Запоріжжя — Київ
- № 31 Запоріжжя — Перемишль
- № 121 Херсон — Краматорськ
- № 59 Харків — Одеса
- № 65/165 Харків — Черкаси, Умань.
Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:
- № 76 Кривий Ріг — Київ
- № 102 Краматорськ — Херсон
- № 38 Київ — Запоріжжя
- № 80 Львів — Дніпро
- № 120 Хелм — Дніпро
- № 86 Львів — Запоріжжя
- № 54 Одеса — Дніпро,
- № 254 Одеса — Кривий Ріг
- № 8 Одеса — Харків.
Затримки всіх рейсів можна подивитись за посиланням.
Джерело: Мінфін
