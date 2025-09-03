Минулої доби українські захисники ліквідували ще 780 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 084 570 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 вересня 2025, 8:02
Втрати ворога за 2 вересня: 780 російських окупантів, 1 танк та 338 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1084570 (+780) осіб
- танків — 11157 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23237 (+4) од
- артилерійських систем — 32342 (+41) од
- РСЗВ — 1477 (+0) од
- засоби ППО — 1213 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55784 (+338)
- крилаті ракети — 3664 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60600 (+112)
- спеціальна техніка — 3956 (+4)
Джерело: Мінфін
