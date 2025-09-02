Курс долара США пішов вверх під час міжбанківських торгів у вівторок 2 вересня. Водночас євро трохи подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
2 вересня 2025, 17:37
На міжбанку долар пішов вверх, а євро трохи подешевшало
|
Відкриття 2 вересня
|
Закриття 2 вересня
|
Зміни
|
41,28/41,31
|
41,42/41,45
|
14/14
|
48,32/48,34
|
48,25/48,28
|
7/6
Офіційний курс: долар по 41,3631 грн, євро по 48,8427 грн.
Середній курс у банках: 41,10−41,60 грн/долар, 48,02−48,63 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,28−41,35, євро — 48,10−48,30 грн.
Джерело: Мінфін
