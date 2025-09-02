У «Дії» з’являться нотаріальні послуги: стартує тестування платформи е-Нотаріат

У 2026 році в застосунку «Дія» планують запустити перші нотаріальні послуги. Наразі розпочинається бета-тестування нової електронної платформи е-Нотаріат, яка має об'єднати всі нотаріальні реєстри в одну захищену систему. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, з 3 вересня всі українські нотаріуси можуть приєднатися до тестування. Запуск платформи забезпечить громадянам простіший, прозоріший та безпечніший доступ до нотаріальних дій.

Основні переваги е-Нотаріату

Для нотаріусів: Нова система спростить рутинні процеси, надасть єдине робоче місце та миттєвий доступ до всіх необхідних даних.

Для громадян: Документи матимуть QR-коди для швидкої перевірки, а дані між реєстрами та базами обмінюватимуться автоматично. Кожна нотаріальна дія буде зареєстрована в системі.

«Прозорість та довіра — ключові принципи е-Нотаріату, які захищені надійністю технологій. Ми обʼєднали всі нотаріальні реєстри в одну захищену екосистему, щоб громадяни отримали простий, прозорий та безпечний доступ до нотаріальних дій», — зазначив Федоров.