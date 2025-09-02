Понад 4,6 тисячі українців скористалися програмою «єОселя» з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 8,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
2 вересня 2025, 15:32
«єОселя»: з початку року видано пільгових кредитів на житло на 8,4 мільярди
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
За минулий тиждень було видано 265 кредитів на суму 477 млн грн.
Кредити під 3% отримали:
- 108 військовослужбовців та представників сектору безпеки
- 16 медиків
- 10 педагогів
- 2 науковця
Кредити під 7% отримали:
- 83 українці без власного житла
- 40 ВПО
- 6 ветеранів
Найбільше кредитів надано:
У Київській області — 70, місті Києві — 52, Львівській області — 22, Івано-Франківській та Вінницькій областях — по 20.
За типом нерухомості: 163 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 43 — об'єкти на стадії будівництва. Ще 102 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
Від старту програми у жовтні 2022 року було видано 19 435 кредитів на суму понад 32,5 млрд грн.
Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі