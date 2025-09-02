Китай створює альтернативу ООН та говорить про світове лідерство

На саміті в Шанхаї Китай офіційно заговорив про заміну ООН. Що це означає для світу та для нас, і як Україні не опинитися в іще одному епіцентрі вибуху, розповів політолог Вадим Денисенко.

Керівник Китаю заявив про необхідність створення нової системи управління світом. Де-факто, КНР вперше так відкрито висловилася про заміну системи ООН.

1. Заява Сі була максимально розмита. Там немає жодної конкретики, але її можна трактувати, як асиметричну відповідь США, які, де-факто, на наших очах ховають СОТ, а відтак і правила торгівлі, які працювали в останні десятиліття.

2. Китай вирішив піти далі і подивитися глобальніше: КНР пропонує почати дискусію про повний перегляд системи безпеки у світі. Але робить це в класичній китайській манері: дуже розмито, максимально толерантно до всіх інших, але явно прицілюючись на лідерство в цьому процесі.

3. Повторюся: жодної конкретики. Ніхто не розуміє яким буде другий крок Китаю і коли цей крок буде зроблено. Але в Шанхаї Сі дав старт цьому процесу, який, здається, у нас практично ніхто не помітив (для нас нічого не варта заява Януковича куди важливіша).

4. На перший погляд, може здатися, що нас це не стосується. Але навіть в короткостроковій перспективі, коли, здається, всі світові інституції працюватимуть в штатному режимі, ми маємо звернути увагу на наступні моменти:

Головним полем битви Китай-США залишається Європа. США хочуть перетворити ЄС на проксі, чиїми руками і головне грішми, вони спробують вирішувати свої глобальні цілі;

Зараз нам важливо дивитися на те, як себе поведе Євроопа в питанні санкцій щодо Індії, адже це буде тим лакмусовим папірцем, як далі США схилятимуть вести себе європейців по відношенню до Китаю.

Нагадаю всім, що Україна живе і наступні роки житиме за гроші Європи. А тому ці всі питання є для нас є визначальними.

5. Наша головна проблема полягає в тому, що навіть на експертному рівні ми не хочемо дивитися на ці речі хоч трохи ширше. Ми або примітивізуємо процеси або ж граємося в конспірологію. В світі почалися тектонічні зсуви до яких ми взагалі не готові. І найгірше, ми не хочемо навіть повірити в те, що ці зсуви почалися.