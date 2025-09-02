Курс валют: долар в обмінниках подешевшав на 3 копійки, євро — на 5 копійок

У вівторок, 2 вересня, на готівковому ринку середній курс долара у покупці знизився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,08−41,60 грн. Євро купують за 48,05 грн, а продають за 48,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,27−41,34, євро — 48,25−48,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,28−41,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,32−48,34 грн/євро.

