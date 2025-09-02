Минулої доби українські захисники ліквідували ще 800 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 083 790 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 вересня 2025, 8:01
Втрати ворога за 1 вересня: 800 російських окупантів, 1 танк та 170 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1083790 (+800) осіб
- танків — 11156 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23233 (+4) од
- артилерійських систем — 32301 (+53) од
- РСЗВ — 1477 (+1) од
- засоби ППО — 1213 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55446 (+170)
- крилаті ракети — 3664 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60488 (+89)
- спеціальна техніка — 3952 (+0)
