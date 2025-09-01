Курс євро на міжбанку 1 вересня подешевшав на 10 копійок. Про це свідчать дані торгів.
1 вересня 2025, 17:27
Євро на міжбанку подешевшало
|
Відкриття 1 вересня
|
Закриття 1 вересня
|
Зміни
|
41.30/41.33
|
41.28/41.31
|
2/2
|
48.43/48.45
|
48.33/48.35
|
10/10
Офіційний курс: 41,37 грн за 1 долар США, 48,47 грн за 1 євро.
Середній курс на готівковому ринку: 41,10−41,60 грн/долар, 48,03−48,75 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,35, євро — 48,30−48,45 грн.
Джерело: Мінфін
Коментарі