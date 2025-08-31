Минулої доби українські захисники ліквідували ще 810 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 082 140 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
31 серпня 2025, 8:52
Втрати ворога за 30 серпня: 810 російських окупантів, 38 ракет та 371 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1082140 (+810) осіб
- танків — 11151 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23212 (+2) од
- артилерійських систем — 32199 (+27) од
- РСЗВ — 1476 (+0) од
- засоби ППО — 1213 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55062 (+371)
- крилаті ракети — 3664 (+38)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60305 (+83)
- спеціальна техніка — 3952 (+0)
