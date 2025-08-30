Минулої доби українські захисники ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 081 330 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 серпня 2025, 8:26
Втрати ворога за 29 серпня: 850 російських окупантів, 6 танків та 316 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1081330 (+850) осіб
- танків — 11149 (+6) од
- бойових броньованих машин — 23210 (+19) од
- артилерійських систем — 32172 (+47) од
- РСЗВ — 1476 (+0) од
- засоби ППО — 1213 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 54691 (+316)
- крилаті ракети — 3626 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60222 (+106)
- спеціальна техніка — 3952 (+0)
Джерело: Мінфін
