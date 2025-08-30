Експорт ІТ-послуг у липні 2025 року зріс до $555 мільйонів

У липні 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив $555 млн. Українській економіці це принесло на $29 млн більше у порівнянні з червнем. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Львівський ІТ Кластер.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Крім того, ці показники на 1,8% або ж $10 мільйонів більше у порівнянні з липнем 2024 року.

За 7 місяців поточного року сукупний експортний виторг ІТ-послуг склав $ 3.8 млрд, що на $13 млн або на 0,3% більше ніж за аналогічний період у 2024 році.

Загальний експортний виторг усіх послуг України у липні цього року склала $1,35 млрд, що на $67 млн або на 5,2% більше порівняно з червнем.

За словами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, у липні 2025 року спостерігається позитивний сигнал для української ІТ-галузі — експорт послуг зріс, показавши другий найкращий результат за рік після квітня.

«Наші прогнози на 2025 рік залишаються обережними: за негативного сценарію падіння обсягів складе близько 1%,» — зауважив Веселовський.

Водночас він додав, що якщо позитивна тенденція збережеться, ІТ-індустрія має всі шанси до кінця року досягти стабільних показників та повторити результати 2024 року.

На думку Веселовського, це доводить, що, незважаючи на війну та глобальні виклики, галузь здатна утримувати свої позиції та залишатися одним із ключових рушіїв української економіки.