До закриття міжбанку 29 серпня курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та продажу. Європейська валюта подорожчала на 3 копійки у купівлі та продажу. Про це свідчать результати торгів.
29 серпня 2025, 17:29
Долар та євро подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 29 серпня
|
Закриття 29 серпня
|
Зміни
|
41,28/41,31
|
41,30/41,33
|
2/2
|
48,17/48,19
|
48,20/48,22
|
3/3
Середній курс на готівковому ринку: 41,10−41,55 грн/долар, 47,90−48,50 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,37, євро — 48,22−48,40 грн.
Джерело: Мінфін
