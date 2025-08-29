НБУ відкликав ліцензію у страхової компанії ІнтерЕкспрес

Національний банк України ухвалив рішення відкликати ліцензію у ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» . Це рішення було прийняте 28 серпня 2025 року та набуває чинності з дня його оприлюднення — 29 серпня, повідомляє пресслужба НБУ .

Підставою для такого заходу стали результати позапланової інспекційної перевірки, яка виявила, що страхова компанія вела ризикову діяльність, що становить загрозу для інтересів її клієнтів та кредиторів.

Виявлені порушення:

Здійснення економічно недоцільних операцій. Компанія проводила операції, які не мали економічного сенсу.

Викривлення звітності. В інформаційних системах страховика були виявлені спотворення та невідображення даних, що призвело до суттєвого викривлення звітності.

Зменшення капіталу. Рівень капіталу компанії впав нижче 90% від мінімально дозволеного протягом певного періоду, що є порушенням вимог до платоспроможності.

З моменту відкликання ліцензії ПрАТ «СК «ІнтерЕкспрес» втрачає право укладати нові договори страхування та збільшувати зобов’язання за вже існуючими.