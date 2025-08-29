Курс валют: долар у банках подешевшав, євро — подорожчало

У п'ятницю, 29 серпня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 2 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,08−41,54 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,31−41,38, євро — 48,23−48,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,28−41,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,17−48,19 грн/євро.

