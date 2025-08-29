Кількість фальшивих грошей в Україні зменшилася

Станом на липень 2025 року на мільйон справжніх банкнот припадало лише 3,3 підроблені. У 2024 році цей показник був 5,1, а у 2021-му — понад 7. Про це повідомили в НБУ, пише SPEKA.

Які гроші найчастіше підробляють в Україні

Фальшивомонетники найбільше беруться за купюри старого зразка:

500 грн становлять 78% усіх підробок,

200 грн — 18%,

інші номінали — 4%.

Минулого року (як і у 2021−2023 роках) найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка. За результатами 2024 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.

Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на один мільйон справжніх банкнот в обігу становила торік лише 0,3 шт. Здебільшого ці підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі.

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку аналогічний показник у країнах ЄС у 2023 році був у понад три рази вищий і становив приблизно 16 підроблених банкнот євро.

«Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015−2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту і не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії «Європа» та банкнотам доларів США серії «Нова генерація», — зазначили в НБУ.

Банкноти гривні сучасного покоління мають оновлений дизайн, для їх захисту використано спеціальний банкнотний папір, а для банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, — сучасні оптично-змінні елементи захисту: «віконна» захисна стрічка та елемент SPARK з кінетичними ефектами руху фонового зображення та зміни кольору відповідно.

Підроблення іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США — 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

На банкноти євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);

200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро відповідно).

Як перевірити справжність грошей

Справжність банкноти гривні перевіряється в такі способи:

1. На дотик — перевіряється банкнотний папір і рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку;

2. Проти світла візуально перевіряються:

наявність водяних знаків (багатотоновий водяний знак — зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий елемент водяного знака — зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака національної грошової одиниці України — гривні);

наявність наскрізного елемента (суміщене зображення) — фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла;

наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла можна побачити в прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, напису «ГРН» та зображення малого Державного Герба України (тризуба);

3. Змінюючи кут нахилу банкноти, візуально перевіряються: