Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
29 серпня 2025, 9:02

Кількість фальшивих грошей в Україні зменшилася

Станом на липень 2025 року на мільйон справжніх банкнот припадало лише 3,3 підроблені. У 2024 році цей показник був 5,1, а у 2021-му — понад 7. Про це повідомили в НБУ, пише SPEKA.

Станом на липень 2025 року на мільйон справжніх банкнот припадало лише 3,3 підроблені.
Фото: НБУ

Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які гроші найчастіше підробляють в Україні

Фальшивомонетники найбільше беруться за купюри старого зразка:

  • 500 грн становлять 78% усіх підробок,
  • 200 грн — 18%,
  • інші номінали — 4%.

Минулого року (як і у 2021−2023 роках) найбільше підробляли банкноти гривні старого зразка. За результатами 2024 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.

Відповідно кількість підроблених банкнот гривні нового зразка на один мільйон справжніх банкнот в обігу становила торік лише 0,3 шт. Здебільшого ці підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян і касових працівників закладів торгівлі.

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку аналогічний показник у країнах ЄС у 2023 році був у понад три рази вищий і становив приблизно 16 підроблених банкнот євро.

«Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління, зокрема номіналами 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015−2020 роках, мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту і не поступаються за дизайном та захистом банкнотам євро серії «Європа» та банкнотам доларів США серії «Нова генерація», — зазначили в НБУ.

Банкноти гривні сучасного покоління мають оновлений дизайн, для їх захисту використано спеціальний банкнотний папір, а для банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, — сучасні оптично-змінні елементи захисту: «віконна» захисна стрічка та елемент SPARK з кінетичними ефектами руху фонового зображення та зміни кольору відповідно.

Підроблення іноземної валюти

Серед вилучених з обігу у 2024 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США — 93% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

На банкноти євро торік припадало лише 7% вилучених підроблених банкнот іноземної валюти.

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти таких номіналів:

  • 100 та 50 доларів США (90% та 9% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США);
  • 200, 100 та 50 євро (35%, 25% та 21% від загальної кількості вилучених підроблених євро відповідно).

Як перевірити справжність грошей

Справжність банкноти гривні перевіряється в такі способи:

1. На дотик — перевіряється банкнотний папір і рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку;

2. Проти світла візуально перевіряються:

  • наявність водяних знаків (багатотоновий водяний знак — зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий елемент водяного знака — зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака національної грошової одиниці України — гривні);
  • наявність наскрізного елемента (суміщене зображення) — фрагментарне зображення цифрового позначення номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла;
  • наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла можна побачити в прямому та перевернутому вигляді зображення цифрового позначення номіналу, напису «ГРН» та зображення малого Державного Герба України (тризуба);

3. Змінюючи кут нахилу банкноти, візуально перевіряються:

  • зображення, виконані оптично-змінними фарбами, які змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору (на банкнотах середніх та високих номіналів зразка 2003−2007 років і нових банкнотах номіналами 20 гривень зразка 2018 року та 50 гривень зразка 2019 року) і мають кінетичний ефект поступового переходу одного кольору в інший (елемент SPARK міститься на банкнотах номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень зразка 2014−2019 років);
  • «віконна» (частково введена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (на банкнотах номіналом 100 гривень зразка 2014 року коричневого кольору, 200 гривень зразка 2019 року — синього, номіналом 500 гривень зразка 2015 року — темно-сірого, 1000 гривень зразка 2019 року — пурпурного), що містить зображення цифрового позначення номіналу банкноти та графічного знака гривні (в банкнот номіналами 100−500 гривень), зображення малого Державного Герба України (в банкноти номіналом 1 000 гривень). Під час зміни кута нахилу банкнот спостерігається яскраво виражений кінетичний ефект зміни напрямку руху фонових зображень стрічки;
  • латентне зображення цифрового позначення номіналу, видиме під час розглядання банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом (темне на світлому фоні під час розглядання банкноти з довгого боку, світле та темному фоні — з короткого боку).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 серпня 2025, 10:35
#
Используйте безналичные рассчеты и фальшивые наличные купюры будут вас обходить стороной…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
