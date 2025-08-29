Минулої доби українські захисники ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 080 480 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 серпня 2025, 8:01
Втрати ворога за 28 серпня: 850 російських окупантів, 28 ракет та 414 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 1080480 (+850) осіб
- танків — 11143 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23191 (+6) од
- артилерійських систем — 32125 (+61) од
- РСЗВ — 1476 (+2) од
- засоби ППО — 1213 (+1) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 54375 (+414)
- крилаті ракети — 3626 (+28)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 60116 (+109)
- спеціальна техніка — 3952 (+0)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі