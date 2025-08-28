Аграріям компенсують до 25% витрат на будівництво чи реконструкцію ферм

Українські сільгоспвиробники, що займаються тваринництвом, зможуть отримати державну компенсацію за будівництво або реконструкцію ферм. У межах програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» їм відшкодують до 25% витрат. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Ця програма поширюється на об'єкти, будівництво яких розпочалося не раніше 24 лютого 2022 року і які були введені в експлуатацію в період з 1 січня по 30 вересня 2025 року. Компенсація стосуватиметься будівництва та реконструкції:

ферм для худоби;

доїльних залів;

об'єктів для переробки побічних продуктів тваринного походження.

Як отримати відшкодування

Заявки на отримання компенсації прийматимуться через Державний аграрний реєстр після публікації відповідного оголошення. Прийом документів триватиме до 20 жовтня 2025 року, а їхній розгляд завершиться 5 грудня 2025 року.

Варто зазначити, що у 2025 році не передбачається компенсація вартості закупівлі племінного поголів'я через відсутність бюджетного фінансування.