До закриття міжбанку 28 серпня курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та продажу. Європейська валюта подорожчала на 5 копійок у купівлі та продажу. Про це свідчать результати торгів.
28 серпня 2025, 17:31
Долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
|
Відкриття 28 серпня
|
Закриття 28 серпня
|
Зміни
|
41,34/41,37
|
41,28/41,31
|
6/6
|
48,14/48,16
|
48,19/48,21
|
5/5
Середній курс на готівковому ринку: 41,10−41,57 грн/долар, 47,85−48,45 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,30−41,38, євро — 48,20−48,36 грн.
Джерело: Мінфін
